В Белгороде построят завод по производству сжиженного природного газа

Новый завод появится в рамках реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области». Возведением объекта займется компания ООО «РусТЭК Индустрия». Ранее сообщалось, что администрация региона предложили несколько вариантов площадок для будущего строительства завода: в Белгородском районе, в Старооскольском и Губкинском городских округах, а также в промпарке Красногвардейского района. Мощность завода пока не раскрывается.



Пока заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве с будущим заводом выразили представители двух крупных организаций. Компания «Металлоинвест» планирует перевести карьерную технику на использование сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива. «Евроцемент групп» предложили использовать сжиженный природный газ для магистральных тягачей на СПГ.



Организациям, принимающих участие в проекте, обещают комплекс льгот. Однако, по словам специалистов, перевести машины на газомоторное топливо выгодно будет далеко не для всех автомобилей.



РБК