Бьорн Розенгрен назначен исполнительным директором ABB

Новым главой компании ABB назначен Бьорн Розенгрен. Он вступит в должность с 1 марта 2020 года.

Единогласным решением Совета директоров исполнительным директором группы ABB был избран Бьорн Розенгрен (Björn Rosengren). Он присоединится к компании с 1 февраля 2020 года, а 1 марта сменит на этой должности Питера Возера (Peter Voser). В свою очередь, Питер Возер вернется к исполнению своих обязанностей исключительно в качестве председателя Совета директоров компании ABB.

Шестидесятилетний Бьорн Розенгрен, гражданин Швеции, обладает обширным опытом управления международными промышленными компаниями. С 2015 года он занимает пост исполнительного директора международной группы высокотехнологичных машиностроительных компаний Sandvik. За это время он сумел успешно обеспечить децентрализацию структуры организации Sandvik, повысить прибыльность и финансовую устойчивость группы компаний. До этого он руководил корпорацией Wärtsilä, специализирующейся на производстве и обслуживании машинного оборудования и электростанций для судостроительных и энергетических предприятий (с 2011 по 2015 год), и около тринадцати лет (1998–2011 гг.) работал на различных руководящих должностях в компании Atlas Copco, ведущем мировом поставщике решений для обеспечения устойчивой производительности.

«Совет директоров согласен с кандидатурой Бьорна Розенгрена. Он принесет с собой успешный опыт работы по повышению капитализации компании, а также те управленческие навыки, которые необходимы ABB на следующем этапе преобразования, — сказал председатель Совета директоров и действующий исполнительный директор ABB Питер Возер. — Члены Совета директоров провели тщательный анализ кандидатур и убеждены, что Бьорн Розенгрен - лучший кандидат на эту должность. Он знает, как создавать успешные компании с децентрализованной организационной структурой и наделять сотрудников полномочиями, а также является примером культуры сотрудничества и высокой эффективности. Вместе с нашей сильной управленческой командой он будет реализовывать стратегию ABB и обеспечивать долгосрочную финансовую результативность для всех акционеров компании».

Бьорн Розенгрен, назначенный исполнительный директор, заявил: