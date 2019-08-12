Энергетики филиала "Чувашэнерго" завершили плановый капитальный ремонт участка ВЛ-110кВ "Тормозная-1,2"

В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Чувашэнерго» завершился плановый капитальный ремонт ВЛ-110кВ «Тормозная-1,2». Протяженность отремонтированного участка составила 5,8 км. В ходе ремонтных работ была выполнена замена стоек опор, грозозащитного троса и гасителей вибрации, регулировка проводов, проверка и подтяжка гаек анкерных болтов опор ВЛ, выправка и замена гирлянд изоляторов, восстановлены нумерация и постоянные обозначения на опорах, отремонтированы фундаменты опор, выполнена их окраска и выправка. Кроме этого, установлены птицезащитные устройства в количестве 120 шт.

На сегодняшний день ВЛ-110 кВ «Тормозная-1,2» является основным источником электроснабжения для 3-х социально значимых объектов (2 объекта АО «Племенной птицеводческий завод «Канашский», 1 объект - ООО «УК «Водоканал»), обеспечивает электроэнергией население общей численностью жителей 3,637 тыс. человек в 21 населенном пункте Чувашской Республики.

Всего в 2019 году в филиале «Чувашэнерго» планируется отремонтировать 1 871,3 км линий электропередачи всех классов напряжения, 537 трансформаторных подстанции 10/6/0,4 кВ, провести капитальный ремонт 34 подстанции 35-110 кВ. Также предусмотрена расчистка трасс линий электропередачи всех классов напряжения от древесно-кустарниковых растительности общей площадью 535,4 га.