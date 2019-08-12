"Россети Кубань" проводит тепловизионную диагностику подстанций

Для повышения надежности потребителей энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» провели тепловизионное обследование 65 высоковольтных подстанций в Геленджикском, Анапском, Новороссийском, Абинском и Крымском районах Кубани.

Специалисты выполнили обследование подстанций, обеспечивающих электроэнергией более 600 тысяч бытовых потребителей, порядка 540 социальных объектов, более 40 крупных предприятий и аэропорта.

Тепловизионная диагностика является одним из наиболее эффективных методов выявления дефектов и предупреждения возможных сбоев в работе энергооборудования. Такое обследование позволяет на ранних стадиях и дистанционно выявить и устранить скрытые неполадки.

Тепловизор – высокочувствительный прибор, который помогает проводить диагностику энергооборудования и обследование установок в диапазоне частот инфракрасного излучения. В инфракрасных лучах проявляются дефекты, которые не видны невооруженным глазом, но связаны с повышенным нагревом в местах контактных соединений.