"Россети Кубань" проводит тепловизионную диагностику подстанций

"ЭКО Компаунд Групп"
13 августа 2019, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Для повышения надежности потребителей энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» провели тепловизионное обследование 65 высоковольтных подстанций в Геленджикском, Анапском, Новороссийском, Абинском и Крымском районах Кубани.
Специалисты выполнили обследование подстанций, обеспечивающих электроэнергией более 600 тысяч бытовых потребителей, порядка 540 социальных объектов, более 40 крупных предприятий и аэропорта.
Тепловизионная диагностика является одним из наиболее эффективных методов выявления дефектов и предупреждения возможных сбоев в работе энергооборудования. Такое обследование позволяет на ранних стадиях и дистанционно выявить и устранить скрытые неполадки.
Тепловизор – высокочувствительный прибор, который помогает проводить диагностику энергооборудования и обследование установок в диапазоне частот инфракрасного излучения. В инфракрасных лучах проявляются дефекты, которые не видны невооруженным глазом, но связаны с повышенным нагревом в местах контактных соединений.
– Наши специалисты регулярно обследуют энергооборудование с помощью тепловизора. Преимущество такой диагностики, наряду с его высокой точностью, заключается еще и в том, что при его проведении электрооборудование не нужно отключать, – пояснил главный инженер Юго-Западных электросетей Егор Войцеховский.