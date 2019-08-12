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РусКабель поздравил смоленский кабельный завод с юбилеем

СмоленскЭлектроКабель, ruscable, юбилей

СмоленскЭлектроКабель, ruscable, юбилей

СмоленскЭлектроКабель, ruscable, юбилей

На пошлой неделе команда портала RusCable.Ru приняла участие в юбилее кабельного завода в городе Смоленск – тридцатилетие отметила компания "СмоленскЭлектроКабель" (бренд VOLTA). Сотрудники RusCable.Ru познакомились с производственным комплексом, складских хозяйством и приняли участие в вечернем торжестве.

История ПО “СмоленскЭлектроКабель”началась в 1989 году.  Через три года был освоен выпуск оконечных устройств связи и электрических кабелей. Продукция была востребована и уже в 2000 году  производство сменило локацию –  переехали на новую, просторную площадку на Рославльском шоссе. 

Несколько лет компания выпускала кабели и провода для других компаний, тод их торговыми марками и к концу десятидетия стало ясно, что накоплено достаточно опыта, чтобы работать самостоятельно. В 2013 году была создана группа предприятий “СмоленскЭлектроКабель”,  зарегистрирован собственный бренд VOLTA®. 

В 2015-м перешли к полностью безотходному производству и создали удобный, современный отдел клиентского обслуживания. Его сотрудники – не просто менеджеры по продажам – это квалифицированные специалисты,  которые хорошо знают кабельно-проводниковую продукцию и способны быстро и эффективно решить проблему заказчика. Вот уже 30 лет мы специализируемся на кабельно-проводниковой продукции. Контрольный кабель “СмоленскЭлектроКабель” использовался для освещения Крымского моста, Роснефть и Башнефть закупают провода для строительства подстанций. 

 

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