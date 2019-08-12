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Модернизация

Специалисты Россети Сибирь приступили к восстановлению поврежденной взрывами ЛЭП в Ачинске

Специалисты Россети Сибирь приступили к восстановлению поврежденной взрывами ЛЭП в Ачинске

13 августа 2019, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Сибирь

Энергетики компании «Россети Сибирь» приступили к проведению аварийно-восстановительных работ в Ачинском районе. 

Ремонт двух линий выдачи мощности с ТЭЦ АГК Русал, повреждённых в результате взрывов на складе воинской части 8661-49, проведут пять бригад энергетиков Красноярского и Кузбасского филиалов «Россети Сибирь».

Территория в месте нахождения воздушных линий электропередачи 110 кВ «Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК» очищена от снарядов и их остатков – военными проведено разминирование. Предстоит провести ремонт 5 км линий электропередачи. Соответствующее разрешение на проведение работ получено от ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Напомним, неделю назад местные власти отменили режим чрезвычайной ситуации в Ачинске, где ранее произошли пожар и взрывы на складе боеприпасов в воинской части. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. В результате ЧП погиб один человек, восемь получили ранения.

 

Компания: Россети Сибирь

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