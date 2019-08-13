Тамбовэнерго повышает надежность электроснабжения потребителей региона

Филиал «Россети Центр Тамбовэнерго»* проводит системную работу по повышению надежности электроснабжения потребителей Тамбовской области. Важное место в ней отводится техническим мероприятиям, в том числе - замене ответвлений вводов, ведущих от ЛЭП к домовладениям, с применением самонесущего изолированного провода (СИП). В первом полугодии 2019 года специалисты Тамбовэнерго заменили 927 вводов общей протяженностью 24,1 километра. В первую очередь работы велись на наиболее энергоемких и проблемных участках, в том числе там, где были зафиксированы обращения потребителей по поводу качества электроэнергии.

«Благодаря наличию изоляции, провод СИП обладает гораздо более высокой прочностью и стойкостью по сравнению с обычным проводом. Его применение на вводах в домовладения позволяет исключить несанкционированные подключения к сетям с целью энерговоровства: как показывает практика, большинство случаев попыток хищений предпринимается именно на этих участках линий. Кроме того, использование провода СИП позволяет предотвратить обрывы из-за налипания и намерзания снега и льда и исключить случаи электротравматизма», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.

Во втором полугодии 2019 года энергетики планируют с применением провода СИП заменить 820 вводов к домовладениям.