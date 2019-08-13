За полгода "Россети Северный Кавказ" направили на ремонт энергообъектов в КЧР 69 млн рублей

Компания «Россети Северный Кавказ» продолжает готовить объекты электросетевого хозяйства в регионах своего присутствия к осенне-зимнему периоду. За шесть месяцев текущего года направила на капитальный ремонт и техобслуживание объектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» порядка 69 млн рублей.

«В этом году мы продолжили работу по оптимизации затрат, свыше 80 % ремонтных работ будем выполнять собственными силами. Это позволит нам не только сокращать издержки, но и проводить ремонт и техобслуживание энергообъектов более качественно и в установленные сроки», - рассказал первый заместитель директора-главный инженер филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.

По его словам, сейчас ремонтные работы идут практически во всех районах республики, так как подготовку энергообъектов к прохождению осенне-зимнего периода необходимо завершить до наступления холодов.

В общей сложности в 2019 году на выполнение мероприятий ремонтной программы филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» направит 157 млн рублей, что на 5 % больше объемов ремонтной программы 2018 года.