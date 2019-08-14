26–27 сентября 2019 г. состоится III Всероссийская научно-практическая конференция молодых специалистов "Современные технологии в энергетике"

Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийской научно-практической конференции молодых специалистов «Современные технологии в энергетике», которая состоится 26–27 сентября 2019 года в Москве.

Организатор: ОАО «ВТИ».

При поддержке: Технологической платформы «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности».

О конференции:

В настоящее время перед российской энергетикой остро стоят вопросы повышения энергоэффективности, совершенствования и оптимизации технологических процессов, экономичного использования ресурсов для выработки электрической и тепловой энергии. Становятся еще более актуальными задачи повышения надежности и безопасности оборудования, развития существующих и активный поиск новых эффективных технологий работы, в условиях роста экологических требований к процессу производства энергии.В рамках конференции планируется обсудить вопросы изучения мирового опыта развития новых технологий в энергетике, что способствует укреплению научных связей и деловых контактов между специалистами и организациями различных стран, работающими в данной области.

Цель конференции: демонстрация новых разработок и достижений молодых специалистов и ученых в базовых областях теплоэнергетики, обмен опытом и знаниями, а также укрепление научных связей и деловых контактов в энергетической отрасли.

Место проведения: Россия, Москва, ул. Автозаводская, 14 (схема проезда).

Тематика конференции:

Современные технологии сжигания топлива. Технические решения, направленные на повышение КПД энергетического оборудования. Современные конструкционные материалы для разработки и сооружения и модернизации тепломеханического оборудования. Оптимизация и повышение эффективности работы ТЭС за счет совершенствования и внедрения АСУТП. Обеспечение надежности и безопасности тепломеханического оборудования при продлении сроков его службы. Диагностирование и мониторинг технического состояния энергооборудования. Возобновляемая энергетика и гидроэнергетика.

Условия участия в конференции:

К участию в Конференции приглашаются молодые специалисты и ученые в возрасте до 35 лет с возможностью выступить с докладом и принять участие в дискуссиях по заявленной тематике. Участие в Конференции бесплатное. Отобранные Организационным комитетом доклады (предпочтение будет отдаваться материалам, содержащим результаты внедрений и новые разработки) будут включены в Программу Конференции и опубликованы в Сборнике докладов (ISBN). По завершении Конференции всем участникам будет выдан соответствующий сертификат.

Сроки проведения и регистрации:

Конференция будет проводиться с 26 по 27 сентября 2019 года.

Сроки подачи заявок и текстов докладов:

на регистрацию участников с докладом – до 02 августа 2019 года;

на регистрацию участников без доклада – до 10 сентября 2019 года;

предоставление полных текстов докладов – до 12 августа 2019 года.

Требования к оформлению докладов

Возможности для участников:

Узнать больше о современном оборудовании, разработках, достижениях.

Ознакомиться с передовыми исследованиями и технологиями.

Принять участие в дискуссиях по актуальным темам.

Встретиться и обменяться опытом с коллегами.

Получить новые идеи и возможности для развития.

Ознакомиться с исследовательской базой ОАО «ВТИ», с целью демонстрации новейшего испытательного оборудования.

Выставка технологий: в рамках конференции планируется организовать работу мини-выставки технологий оборудования и материалов, где участники смогут продемонстрировать свои научно-технические разработки и достижения.

Заявки на участие в Конференции необходимо направлять в электронном виде по адресу seminar@vti.ru (бланк заявки).

Более подробная информация о мероприятии и контакты организаторов доступны по ссылке.