26–27 сентября 2019 г. состоится III Всероссийская научно-практическая конференция молодых специалистов "Современные технологии в энергетике"

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14 августа 2019, 16:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийской научно-практической конференции молодых специалистов «Современные технологии в энергетике», которая состоится 26–27 сентября 2019 года в Москве.
Организатор: ОАО «ВТИ».
При поддержке: Технологической платформы «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности».
О конференции:
В настоящее время перед российской энергетикой остро стоят вопросы повышения энергоэффективности, совершенствования и оптимизации технологических процессов, экономичного использования ресурсов для выработки электрической и тепловой энергии. Становятся еще более актуальными задачи повышения надежности и безопасности оборудования, развития существующих и активный поиск новых эффективных технологий работы, в условиях роста экологических требований к процессу производства энергии.В рамках конференции планируется обсудить вопросы изучения мирового опыта развития новых технологий в энергетике, что способствует укреплению научных связей и деловых контактов между специалистами и организациями различных стран, работающими в данной области.
Цель конференции: демонстрация новых разработок и достижений молодых специалистов и ученых в базовых областях теплоэнергетики, обмен опытом и знаниями, а также укрепление научных связей и деловых контактов в энергетической отрасли.
Место проведения: Россия, Москва, ул. Автозаводская, 14 (схема проезда).
Тематика конференции:
Условия участия в конференции:
К участию в Конференции приглашаются молодые специалисты и ученые в возрасте до 35 лет с возможностью выступить с докладом и принять участие в дискуссиях по заявленной тематике. Участие в Конференции бесплатное. Отобранные Организационным комитетом доклады (предпочтение будет отдаваться материалам, содержащим результаты внедрений и новые разработки) будут включены в Программу Конференции и опубликованы в Сборнике докладов (ISBN). По завершении Конференции всем участникам будет выдан соответствующий сертификат.
Сроки проведения и регистрации:
Конференция будет проводиться с 26 по 27 сентября 2019 года.
Сроки подачи заявок и текстов докладов:
Требования к оформлению докладов
Возможности для участников:
Выставка технологий: в рамках конференции планируется организовать работу мини-выставки технологий оборудования и материалов, где участники смогут продемонстрировать свои научно-технические разработки и достижения.
Заявки на участие в Конференции необходимо направлять в электронном виде по адресу seminar@vti.ru (бланк заявки).
Более подробная информация о мероприятии и контакты организаторов доступны по ссылке.