АBB предлагает новый подход к совместимости коммерческого электротранспорта и зарядной инфраструктуры

В рамках работы в составе консорциума ASSURED компания ABB разрабатывает новую методику определения совместимости транспортных средств и зарядных станций на базе своего опыта интеграции с ведущими производителями электробусов.

Компания АBB, мировой лидер в области цифровизации, совместно с представителями консорциума ASSURED приняла участие в создании глобального доклада о стандартизации инфраструктуры для зарядки коммерческого электротранспорта.

Доклад опубликован в рамках программы ЕС Horizon 2020 Green Vehicles. Его цель – разработка и тестирование решений большой мощности для зарядки полноразмерных городских и большегрузных транспортных средств. В докладе излагаются технические условия для систем автоматической зарядки коммерческого электротранспорта на основе существующих проектов стандарта.

Фрэнк Мюлон, исполнительный директор глобального подразделения АBB по зарядной инфраструктуре для электротранспорта, заявил:

«Компания АBB, имеет опыт внедрения стандартов на рынке электрических транспортных средств и является одним из основателей альянсов CHAdeMO и CCS и автором многих стандартов для зарядки легковых автомобилей. Мы гордимся работой в рамках консорциума ASSURED, которая позволяет нам улучшать стандарты для зарядки электрических транспортных средств большой грузоподъемности. Инновационные стратегии зарядки автомобилей, изложенные в докладе, позволят снизить общую стоимость владения для операторов парка электромобилей, способствуя распространению электробусов и электрогрузовиков. Для нас это означает будущее, в котором будет значительно меньше шума и больше чистого воздуха».

Следующий этап проекта включает в себя разработку тестов на соответствие и эксплуатационную совместимость на основе стандартов, изложенных в документе. Тестирование в контролируемой среде IDIADA на испытательном полигоне в Барселоне планируется начать в четвертом квартале 2019 года.

После этого до конца 2021 года пройдут испытания стандартов совместимости зарядных устройств и транспортных средств в реальных условиях в трех европейских городах — Гётеборге, Барселоне и Оснабрюке. Для этого компания АBB поставит мобильные версии своих зарядных устройств Panto Down и Panto Up, для установки которых требуется всего 4 часа.

«Задача концерна ASSURED – расширить перспективы для электромобилей, при которой города и операторы смогут с легкостью группировать и использовать различные марки транспортных средств и зарядных устройств для расширения своего парка электротранспорта», — говорит Арно Керхоф, руководитель отделения по производству автобусов и автобусного комитета в Международном союзе общественного транспорта (UITP).

Новинка ABB – зарядная станция Panto Up – была разработана для обеспечения гибкого, эффективного и полностью автоматизированного решения для зарядки больших парков электробусов в тех случаях, когда из-за ограниченного пространства автобусной станции необходимо использовать автобусы с пантографом на крыше.

Решение Panto Up дополняет портфолио АBB на рынке зарядных устройств для электробусов, в состав которого входят зарядные системы в широком диапазоне мощностей от DC Wallbox (24кВт 920В DC) и Terra 54 HV (50кВт 920 В DC) до зарядных устройств мощностью 350кВт с жидкостным охлаждением зарядных кабелей. В состав предложения АBB также входит хорошо зарекомендовавшее себя зарядное устройство Panto Down на базе OppCharge – открытого интерфейса для зарядки электробусов на мощностях до 600 кВт.

Сегодня АBB – мировой лидер в области инфраструктуры для зарядки электротранспорта, компания предлагает полный спектр решений для зарядки электромобилей, электрических и гибридных автобусов, а также судов и железных дорог. АBB вышла на рынок электрических зарядных устройств в 2010 году, и на текущий момент компанией было реализовано более 11 000 быстрых зарядных устройств постоянного тока в 76 странах.

Журнал «Fortune» недавно поставил АВВ на восьмое место в рейтинге компаний, меняющих мир, благодаря достижениям в области зарядных систем и электротранспорта. Будучи титульным спонсором чемпионата АBB FIA Formula E и официальным партнером по зарядке для серии автогонок Jaguar I-PACE eTROPHY, компания АBB расширяет свои обязательства по поддержке и развитию будущего интеллектуального и устойчивого транспорта.

Для получения более подробной информации о проекте ASSURED посетите его веб-сайт: https://assured-project.eu