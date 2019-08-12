На выставке Interlight Russia | Intelligent building Russia в Москве впервые представят "настоящий" датчик присутствия человека

На выставке Interlight Russia | Intelligent building Russia, которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» 10-13 сентября, будет представлен датчик присутствия нового образца. Такая технология часто применяется для включения света в помещениях, где люди проводят не очень много времени. Это позволяет обеспечивать комфорт людей и сократить потребление электроэнергии.

Принципиальное отличие датчика TRUE PRESENCE от предшественников состоит в том, что он не выключит свет, даже если человек в помещении не двигается. Даже самые современные датчики иногда ошибаются, а также могут не распознать человека в карнавальном костюме, перепутать младенца с домашним питомцем, выключить свет, если человек задумался и замер на месте. Наверняка, вы вам приходилось махать руками для включения света в общественном туалете или коридоре бизнес-центра, если вы застыли на месте, уткнувшись в смартфон.

10-13 сентября на выставке Interlight Russia | Intelligent building Russia пройдет презентация датчика в интерактивной форме: каждый желающий сможет проверить его работу.

Датчик представит немецкий бренд Steinel. Руководитель проекта Steinel в России Дмитрий Гончаров сообщает, что «первый в мире настоящий датчик присутствия человека» создан по специальной технологии, запатентованной Steinel. Прототип датчика впервые был показан на выставке Light+Building 2018 во Франкфурте.

На выставке также будет работать интерактивная тренд-зона Smart Cube: посетители смогут увидеть в действии работу датчиков, камер, панелей, выключателей, светильников и гаражных ворот, интегрированных в концепцию жилого пространства.

В экспозиции будут представлены технологии умного дома и электротехника от брендов из разных стран: Vossloh-Schwabe (Германия), Ritex (Япония), Blumotix (Италия), EDCO (Армения), Theben (Германия), Günsan Elektrik (Турция) и многие другие. Традиционно будет представлена обширная экспозиция современной светотехники.

Деловая программа выставки также будет разделена на две части: освещение общественных пространств и коммерческих объектов обсудят на Interlight Design Academy и LED Forum; технологии автоматизации зданий, умного дома и города – на Электротехнической Академии и Intersec Forum Russia.

Международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники Interlight Russia | Intelligent building Russia в этом году впервые пройдет в международном формате Light+Building. Ранее выставка проходила под названием Interlight Moscow (еще ранее – Интерсвет), и в этом году отмечает 25-летний юбилей. Организаторы выставки – Messe Frankfurt Rus.

Официальные материалы:

https://interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/press.html

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