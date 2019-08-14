Приходько: "Российские компании могут вернуться в энергопроекты в Киргизии"

«Интер РАО» готово рассмотреть возможность возобновления работы по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 в случае обеспечения его экономической эффективности, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в преддверии заседания Евразийского межправсовета, которое состоится 9 августа в киргизской Чолпон-Ате. С российской стороны в этой встрече примет участие глава правительства Дмитрий Медведев.

Сергей Приходько подтвердил, что киргизские партнёры в конце 2018 года обратились к РФ с предложением рассмотреть возможность возобновления сотрудничества по проекту строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Он также заверил, что Россия готова изучить варианты взаимодействия с Киргизией в электроэнергетике при условии выполнения обязательств по соглашению о Верхне-Нарынском каскаде и компенсации затрат «РусГидро» по этому проекту.

«В июне тематика проектов строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 обсуждалась на двусторонних экспертных консультациях с участием российских компаний. ПАО «Интер РАО» готово рассмотреть возможность возобновления работы по проекту (Камбаратинской ГЭС-1 – ред.) в случае обеспечения его экономической эффективности», – заявил г-н Приходько.

В «Интер РАО» сообщили, что «в случае экономической целесообразности проекта потребуется заключение межправительственного соглашения, на основании которого и возможна достройка Камбаратинской ГЭС-1».



Киргизия и Россия договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 при участии «Интер РАО» и Верхне-Нарынского каскада ГЭС при участии «РусГидро» в 2012 году. В 2016 году власти Киргизии в одностороннем порядке расторгли соглашения с Россией о совместной реализации двух проектов. К тому моменту «РусГидро» вложила в проект $37 млн собственных средств. Требование о компенсации расходов компании является предметом международного арбитражного разбирательства, в октябре 2018 года «РусГидро» подало развернутое исковое заявление к Киргизской республике.

«Российская сторона была бы готова изучить варианты взаимодействия в сфере электроэнергетики, включая сооружение новых генерирующих объектов в Киргизии, в случае выполнения киргизской стороной в полном объёме обязательств по межправсоглашению о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС от 20 сентября 2012 года, компенсации понесённых затрат ПАО «РусГидро», организации сотрудничества на новых условиях», – заявил Сергей Приходько, говоря о возможности подписания нового соглашения по этому проекту.

Источник: РИА «Новости»