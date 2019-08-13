Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке ТЭО проекта соединения энергосистем трех стран

12 августа Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта создания энергетического коридора «Север – Юг» (АИР) между энергосистемами Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации.

Со стороны России участниками соглашения стали АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети», со стороны Азербайджана и Ирана – ОАО «Азерэнержи» и Иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибуции «ТАВАНИР».

В рамках разработки ТЭО планируется изучение технических и экономических аспектов различных условий соединения энергосистем России и Азербайджана и энергосистемы Ирана, а также исследование возможности передачи электроэнергии и мощности по электрическим связям стран-участниц соглашения, в том числе с учетом поэтапного увеличения объемов передачи. В результате исследования будут определены требования к системам релейной защиты и противоаварийной автоматики, системам мониторинга запасов устойчивости, системам связи и обмена телеметрической информацией, а также технические мероприятия, подлежащие реализации в энергосистемах России, Азербайджана и Ирана. На основе комплексного анализа текущего состояния и перспектив развития энергосистем трех стран, а также их связей с энергосистемами соседних стран будет произведена оценка экономической целесообразности соединения энергосистем стран-участниц соглашения, а также эффективности различных способов реализации энергетического коридора «Север – Юг» (АИР).

Для проведения исследований стороны предоставят разработчику ТЭО всю необходимую информацию, в том числе данные о параметрах электростанций, электрических сетей, систем регулирования и противоаварийной автоматики, систем передачи телеметрической информации, нагрузке потребителей. Заказчиком проекта технико-экономического обоснования выступит компания «ТАВАНИР», которая по согласованию с, ПАО «Россети», ОАО «Азерэнержи» определит разработчика ТЭО из числа компаний, имеющих соответствующий опыт проведения подобных работы в сфере электроэнергетики. Разработку технико-экономического обоснования проекта соединения энергосистем планируется выполнить в течение одного года.

Вопрос соединения энергосистем России и Азербайджана и энергосистемы Ирана обсуждается с 2005 года. В соответствии с решениями заседаний Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой стороны выражали заинтересованность в продолжении деятельности по соединению энергосистем. Проект технического задания был подготовлен российской стороной и ранее направлялся иранской и азербайджанской сторонам по дипломатическим каналам.

26 апреля 2018 года в Баку состоялась встреча заместителей министров энергетики Азербайджана, Ирана и России. По итогам встречи принято решении о создании трехсторонней Рабочей группы по вопросу целесообразности соединения электроэнергетических систем трех стран, согласовано подготовленное российской стороной техническое задание на разработку ТЭО соединения энергосистем. Участники встречи также согласились с предложением российской стороны о подготовке ею проекта Соглашения о совместном выполнении исследования «Разработка технико-экономического обоснования соединения электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России».