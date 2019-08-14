"Вологдаэнерго" реализует ремонтную программу в объеме 512 миллионов рублей

Специалисты «Вологдаэнерго» филиал «Россети Северо-Запад» произвели комплекс ремонтных работ на энергообъектах компании для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей региона в предстоящий осенне-зимний период (ОЗП).

Так, на линиях электропередачи классом напряжения 6-110 кВ была произведена расчистка трасс общим объемом 1944, 09 га, что на 97,07 га больше запланированного планом. Кроме того, заменено более 14 741 изоляторов, 416,4 км провода, смонтировано 4 492 новых опор. Также, реализуется комплекс организационных и технических мероприятий по диагностике и обследованию основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, к готовности к работе в ОЗП. Работа продолжается.

Добавим, что в целом на ремонтную программу выделено порядка 512,7 млн рублей. По завершении всех работ по подготовке к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок будет принято решение о готовности энергокомпании к ОЗП. Подтверждением этого станет подписание соответствующего акта и вручение предприятию Паспорта готовности. Паспорт готовности – основной документ, подтверждающий положительную оценку выполненных в период ремонтной кампании работ и свидетельствующий о готовности предприятия обеспечить надежную и бесперебойную передачу электрической энергии потребителям.