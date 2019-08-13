Завершена модернизация подстанции 220 кВ "Крымская" – питающего центра Анапы и Геленджика

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) установило на подстанции 220 кВ «Крымская» новое коммутационное и силовое оборудование. В том числе произведена замена выработавшего свой ресурс автотрансформатора мощностью 125 МВА. Стоимость проекта составила 215 млн рублей. В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения городов-курортов Анапы и Геленджика, объектов железнодорожной и трубопроводной инфраструктуры.

На подстанции установлены два высоконадежных элегазовых выключателя 110 кВ, три измерительных трансформатора тока 220 кВ и шесть ограничителей перенапряжения в комплекте с датчиками утечки, позволяющими осуществлять оперативный контроль состояния оборудования. Ранее на подстанции была произведена замена автотрансформатора. Новое силовое оборудование произведено в России, срок его службы составляет не менее 25 лет.

Мощность подстанции 220 кВ «Крымская» составляет 375 МВА. От ее надежной работы зависит электроснабжение потребителей юго-запада Краснодарского края, в том числе объектов Северо-Кавказской железной дороги и «Черномортранснефти» (предприятие ПАО «Транснефть»).