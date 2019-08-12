Астраханский филиал "Россети Юг" подключил к своим сетям несколько социальных объектов

За два летних месяца специалисты астраханского филиала «Россети Юг» подключили к сетям компании несколько социальных объектов общей мощностью свыше 1,6 МВт.

Среди них - детский сад в Наримановском районе, сельские дома культуры в Приволжском и Икрянинском районах, учебный корпус Московского авиационного университета в г. Ахтубинске. Для энергообеспечения первой очереди многофункционального спортивного центра с ледовым катком в областной столице специалисты астраханского филиала «Россети Юг» предоставили более 1,4 МВт мощности, в кратчайшие сроки выполнили строительство двух кабельных линий по 3 км каждая, установили новую трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 2,5 тыс. кВА, необходимые для технологического присоединения объекта. В июне «Россети Юг» предоставила необходимые 100 кВт мощности для энергоснабжения инфраструктуры нового астраханского городского пляжа.

Всего с начала года астраханский филиал «Россети Юг» исполнил обязательства по 2,3 тыс. договоров технологического присоединения, предоставив потребителям 107,7 МВт мощности. Сотрудники приняли около 3,4 тысяч заявок на техприсоединение общей мощностью 97 МВт. На 1 августа в астраханском филиале «Россети Юг» действует более 8,3 тысяч договоров на технологическое присоединение.