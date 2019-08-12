C начала года специалисты "Россети Ленэнерго" отремонтировали более 1200 трансформаторных подстанций в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Продолжается реализация адресной программы ремонтов электросетевого оборудования «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго»). С января по июль 2019 года специалисты компании провели ремонт 1214 трансформаторных подстанций, 3279 км воздушных линий электропередачи и расчистили 1866 га просек на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Работы на электросетевом оборудовании проводятся филиалами компании в течение всего года с целью обеспечения надежного электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Важнейшие из них – ремонт линий электропередачи. Так, за семь месяцев работы специалисты провели ремонт 3279 км воздушных линий: 756 км линий напряжением 35-110 кВ и 2523 км линий 0,4-10 кВ. Кроме того, энергетики отремонтировали порядка двух тысяч кабельных линий на территории Санкт-Петербурга и пригородов.

Большое внимание в программе ремонта уделено расчистке трасс воздушных линий, что особенно важно для сокращения количества технологических нарушений на сетях по причине падения веток и деревьев. С начала года энергетики расчистили 1866 га просек. Основные работы по ремонту и расчистке трасс линий будут завершены до конца сентября 2019 года.

Также в рамках ремонтной кампании с начала года специалисты выполнили замену 2160 опор, 23117 изоляторов (17319 на воздушных линиях 35-110 кВ и 5798 на линиях 0,4-10 кВ), провели капитальный ремонт 798 выключателей на трансформаторных подстанциях 6-110 кВ, а также ремонт 517 элементов электрической цепи, таких как отделители, короткозамыкатели и разъединители. Кроме того, в рамках ремонтной программы энергетики проводят замену грозотроса и ОСИ, капитальный ремонт силовых трансформаторов и другие работы.

Выполнение ремонтной программы – важнейшее условие обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей на территории Санкт-Петербурга и области. Поддержание оборудования в исправном состоянии и его своевременное обслуживание осуществляется всеми филиалами «Россети Ленэнерго» и является ключевым элементом подготовки компании к осенне-зимнему периоду.