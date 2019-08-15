На ЧМЗ стартовал уникальный проект по переработке отходов уранового производства

На Чепецком механическом заводе в Глазове (АО «ЧМЗ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») начались опытно-промышленные работы по переработке отходов, образовавшихся за время производства на предприятии тетрафторида урана. Это первый в России проект по переработке донных осадков хвостохранилища конверсионного уранового производства.

Производство по получению тетрафторида урана (первая стадия конверсии урана) было остановлено в АО «ЧМЗ» в 2016 году в рамках проекта концентрации всего сублиматного производства в Топливном дивизионе Росатома на площадке Сибирского химического комбината в Северске Томской области (АО «СХК»). При этом ликвидация «ядерного наследия» первого атомного проекта остается одной из актуальных задач для предприятия.

Предложенная специалистами завода технология позволит предприятию выпускать новые виды перспективной продукции. Научно-исследовательские работы показали возможность изготовления концентрата полиураната аммония из осадков хвостохранилища. Полученный на ЧМЗ концентрат будет переработан на других предприятиях Топливной компании ТВЭЛ и вернется в ядерный топливный цикл. Кроме того, изучается возможность получения из отходов уранового производства экологически чистого строительного материала в виде гипса.

Данный проект в области экологических инноваций полностью финансируется Госкорпорацией «Росатом», пройдя все необходимые этапы оценки и согласования.

«В реализации первого в России проекта по извлечению и переработке осадков хвостохранилища будет задействовано высвобожденное оборудование и корпуса уранового производства, сохранятся накопленные компетенции и рабочие места сотрудников химико-металлургического цеха по производству урана для нужд атомной энергетики. Проект позволит ЧМЗ получить дополнительную выручку, провести компактизацию «хвостов» на заводе и снизить объемы накопленных отходов уранового производства почти на 70%. Приблизительная расчетная продолжительность проекта – 10-15 лет», - отметил генеральный директор АО «ЧМЗ» Денис Анищук.

Для справки:

Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ», г. Глазов, Удмуртия) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО «ЧМЗ» – один из крупнейших в мире и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.