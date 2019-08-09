 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

На поддержку автопрома дополнительно выделят 3 млрд рублей

На поддержку автопрома дополнительно выделят 3 млрд рублей

15 августа 2019, 17:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Машиностроение 

Обсудить на форуме

186 просмотров

Программы льготного лизинга и кредитования в автомобильной промышленности становятся все более популярными. Об этом рассказал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на заседании Правительства России. Участие в совещании принял Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Дмитрий Медведев заявил о необходимости распределения ряда субсидий.

В частности, речь идёт о выделении из резервов дополнительных 3 млрд рублей на поддержку льготного лизинга и кредитования в автопроме. Такие программы покупки легковых автомобилей, лёгких грузовиков и тягачей всё более востребованы. Рассчитываем, что уже до конца этого года эти деньги помогут приобрести в лизинг не менее 2,3 тысяч единиц колёсных транспортных средств и свыше 22 тысяч автомобилей по программам кредитования

- подчеркнул премьер-министр России.

Компания: Минпромторг РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Москва подписала еще один специнвестконтракт
На стратегической сессии в ТОСЭР
На 11,99 км дорог Раменского района оборудуют новые линии освещения
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно