На поддержку автопрома дополнительно выделят 3 млрд рублей

Программы льготного лизинга и кредитования в автомобильной промышленности становятся все более популярными. Об этом рассказал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на заседании Правительства России. Участие в совещании принял Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Дмитрий Медведев заявил о необходимости распределения ряда субсидий.

В частности, речь идёт о выделении из резервов дополнительных 3 млрд рублей на поддержку льготного лизинга и кредитования в автопроме. Такие программы покупки легковых автомобилей, лёгких грузовиков и тягачей всё более востребованы. Рассчитываем, что уже до конца этого года эти деньги помогут приобрести в лизинг не менее 2,3 тысяч единиц колёсных транспортных средств и свыше 22 тысяч автомобилей по программам кредитования