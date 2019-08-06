От трансформации мышления к трансформации производства

Являясь одним из крупнейших в мире и крупнейшим производителем систем электрообогрева в России, Группа компаний «Специальные системы и технологии» успешно применяет лучшие практики в области бережливого производства. 9 августа 2019 года состоялся первый корпоративный турнир по бережливому производству, никого не оставивший равнодушным.

Бережливое производство или lean manufacturing — это системный подход к управлению производственным предприятием при максимальном стремлении к минимизации потерь. Концепция подразумевает повышение качества продукции и отказ от лишних, не приносящих ценности, операций, вовлеченность каждого сотрудника в совершенствование процессов. Бережливое производство является элементом «кайдзен» — философии постоянного улучшения. К инструментам lean manufacturing относятся «канбан» (управления разработкой, реализующий принцип «точно в срок»), система 5S (система организации и рационализации рабочего места) и многие другие.

На предприятиях Группы компаний «Специальные системы и технологии» уже внедрены и успешно функционируют различные элементы бережливого производства. Так, на участке по сборке электрощитового оборудования «ССТэнергомонтаж», инжинирингового подразделения ГК «ССТ», применяются такие инструменты, как «канбан», встроенный контроль качества (ВКК) и другие.

На «Заводе ССТ ТП» производство теплых полов организовано по вытягивающему принципу (pull production), а планирование ведется по методике «хейдзунка» (Heijunka), что позволяет выпускать разнообразную продукцию максимально быстро и сократить срок хранения товарных запасов без риска возникновения дефицитов.

«Основой нашей культуры является “монозукури” (Monodzukuri), когда работники не ограничиваются формальным подходом к своим обязанностям, а совершенствуют свое мастерство до уровня искусства создания теплых полов», — комментирует Сергей Лебедев, исполнительный директор «Завода ССТ ТП».

В производственную систему ОКБ «Гамма» включены организация рабочего пространства по принципу 5S, анализ причин брака по методу «5 почему», Andon (визуальный менеджмент), 8D («метод восьми дисциплин» для разрешения проблем методологическим и аналитическим путем). На участке сборки коробок серии РТВ применяется философия «канбан», здесь и на других участках созданы U-образные рабочие ячейки.

«План работы Quality Cost Delivery Management — сокращенно QCDM, рассматривающий качество, затраты, логистику, менеджмент — используется для оценки различных аспектов производственных процессов, а также дает обратную связь в виде фактов и значений, которые позволяют менеджерам принимать решения, направленные на совершенствование наших технологий. В сентябре мы планируем расширить QCDM до QCDMS — включив в этот подход безопасность (security)», — комментирует Аркадий Войналович, директор по развитию бизнеса ОКБ «Гамма», команда которого в декабре прошлого года заняла второе место на открытом Чемпионате Москвы по бережливому производству.

Несмотря на то, что на предприятиях, входящих в ГК «ССТ», знакомы с инструментами бережливого производства, корпоративный чемпионат по этой теме прошел впервые 9 августа 2019 года. Цель мероприятия — помимо командообразования — в игровом формате попрактиковаться в применении инструментов lean manufacturing.

Каждой команде на время игры были переданы бразды правления виртуальным заводом по выпуску «умных» будильников. В течение двух раундов новоявленным топ-менеджерам предстояло решить задачу — с помощью элементов бережливого производства разработать оптимальные бизнес-процессы для выпуска новой продукции. И с этим успешно справились абсолютно все команды: за несколько часов участники игры разобрались в технологии, собрали тестовый образец, рассчитали себестоимость и провели оптимизацию.

Формат мероприятия никого не оставил равнодушным. Участники признавались, что их понимание производственного процесса изменилось. Они также отметили, что увидели новые возможности в концепции бережливого производства как для себя, так и для предприятия.

«Важно отметить, что это мероприятие – мост между сегодняшним подходом к производству и будущим», — прокомментировал Аркадий Войналович, директор по развитию бизнеса ОКБ «Гамма».

Совершенствование производственных процессов ГК «ССТ» абсолютно точно будет продолжено.