Умные решения Сатки будут внедрять в других городах Южного Урала

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время визита в первый уральский умный город — Сатку — подчеркнул, что проект «Умный город» следует внедрить во всех городах региона. Глава Южного Урала отметил, что уже дано поручение разработать масштабную областную программу по внедрению цифровых сервисов.

Алексей Текслер, врио губернатора Челябинской области: «Это очень перспективное направление. Все должно быть и экономически оправдано: умное освещение экономит свет, бережливая поликлиника — время, общественный транспорт, если приезжает своевременно, оптимизирует время пассажиров. Если мы говорим о дорожном трафике, то светофоры на основе искусственного интеллекта позволяют наилучшим образом обеспечивать трафик дорожного движения. И таких примеров можно приводить массу. Ключевой вопрос — обеспечение безопасности в городе. Это не просто камеры, это предупреждение и даже в отдельных случаях прогнозирование правонарушений».

Сатка — один из первых официальных умных городов России. Этот статус присвоен городу в ноябре 2017 года в рамках подписания трехстороннего соглашения с участием президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. В 2019 году Сатка вошла в перечень пилотов программы Минстроя РФ «Умный город». На сегодня в городе заменено 100% уличного освещения на энергоэффективное, внедрена система видеонаблюдения с аналитикой, установлены умные домофоны, цифровые системы снижения затрат на ЖКХ. Впервые в России реализована система контроля вывоза твердых бытовых отходов на базе контейнерных датчиков и GPS-трекинга мусоровозов, сформированы системы безопасности дорожного движения: установлены датчики состояния дорожного покрытия и умные пешеходные переходы, оповещающие автомобилиста о пешеходе на переходе, даже если его не видно за другими автомобилями или в темное время суток.

Олег Извеков, директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале: «Приятно, что именно “Ростелеком” оказался пионером этой программы в Челябинской области. Многие пилотные решения, реализованные в Сатке, уже готовы к тиражированию по всей стране. Например, умный пешеходный переход, умная школа, интеллектуальный вывоз мусора и единая платформа управления “Умный город” являются уникальными для страны».

Новые решения в Сатке запланированы к запуску в сентябре. Также компания «Ростелеком» реализует технологии проекта «Умный город» в Челябинске, Магнитогорске, Троицке, Южноуральске, Пласте, Миньяре и Кыштыме.