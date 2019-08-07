Энергетики "Пермэнерго" повысили надежность электроснабжения более 40 населенных пунктов в Частинском районе

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» заменили грозотрос на двухцепном участке воздушной линии электропередачи 110 кВ «Сива - Ножовка». Общая протяженность участка ЛЭП, на котором проводились работы, составила 3,6 километра.

Здесь была произведена замена изношенного грозотроса на современный, оснащенный специальным покрытием, которое значительно увеличивает срок его службы. Грозозащитный трос является важным элементом линии электропередачи. Он предназначен для защиты проводов от прямых ударов молнии. Своевременная замена изношенного грозотроса увеличивает надежность электроснабжения потребителей в грозовой сезон и предотвращает возможность обрыва троса в зимний период. Отметим, что для обеспечения безопасного выполнения данных мероприятий потребовалось временное ограничение электроснабжения потребителей.

Энергетики задействовали значительное количество сил и технических средств, были подготовлены резервные источники электроснабжения, обеспечено усиленное дежурство оперативного персонала. Всего в работах по замене грозозащитного троса было задействовано 2 бригады общей численностью 14 человек и 5 единиц транспорта и спецтехники. Это позволило выполнить все запланированные мероприятия в максимально сжатые сроки и включить ЛЭП в работу в соответствии с утвержденным графиком.

Замена грозотроса на линии электропередачи 110 кВ «Сива - Ножовка» призвана повысить надежности электроснабжения райцентра Частые и еще более 40 населенных пунктов, в которых проживает более 10 тысяч человек, а также расположенных на данной территории объектов нефтедобычи и крупного животноводческого комплекса.