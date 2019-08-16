"ЭнергоИнновация" примет участие в создании учебного центра нового поколения на базе всем известной "Макаровки"

Компания «Катерпиллар Евразия», учредитель Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», и ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова договорились о создании учебного центра нового поколения.

Договор стал результатом долгосрочных переговоров между Государственным университетом морского и речного флота (ГУМРФ) имени адмирала С.О.Макарова и ООО «Катерпиллар Евразия». Он подразумевает запуск учебного центра подготовки и повышения квалификации специалистов по техническому обслуживанию оборудования производства компании Caterpillar.

Ключевая цель проекта — формирование в России образовательной структуры, обеспечивающей повышение квалификации технических специалистов, дилеров и заказчиков, обслуживающих и ремонтирующих оборудование Caterpillar в РФ и иных странах, и отвечающей стандартам и требованиям компании Caterpillar.

«Для развития взаимного сотрудничества и обеспечения повышения квалификации технических специалистов, обслуживающих оборудование Caterpillar, компания будет оказывать содействие в обеспечении учебного центра заказами на обучение, а также оснастит его необходимыми техническими средствами обучения и реальным оборудованием. Проект предполагает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество», — сообщает официальный сайт ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова.

Учебный центр нового поколения будет создан в структуре Института дополнительного профессионального образования (ДПО) Университета и позволит усовершенствовать материально-техническую базу университета.

ООО «Катерпиллар Евразия» и «Макаровка» сотрудничает уже более 20 лет. Первый успешный проект организации совместных курсов подготовки и повышения квалификации специалистов был реализован в 1998 г. Развитие технологий в производстве двигателей потребовало «перезагрузки» проекта.

Добавим, Caterpillar — мировой лидер в области производства строительного и добывающего оборудования, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов. В 2018-м компания с группой единомышленников учредили Ассоциацию инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», которая в свою очередь, сейчас одним из ключевых своих задач считает повышение уровня образования специалистов в сфере ТЭК.