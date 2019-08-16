Германский инвестор вложит 600 млн рублей в создание производства в Ленинградской области

Германская компания Niedax планирует вложить 600 млн рублей в строительство завода по производству кабельных лотков (оборудование для прокладки и монтажа кабелей) в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Инвестор из Германии планирует строительство завода кабеленесущих систем в индустриальном парке "Федоровское" в Тосненском районе на участке площадью 2,63 Га. Инвестиции в проект составят порядка 600 млн рублей", - говорится в сообщении.

Запуск производства компания планирует осуществить в конце 2020 года. Niedax производит кабеленесущие системы из стали и пластика, аксессуары для монтажа, систем креплений для различных нагрузок, электромонтажных каналов и материалов, различных видов антикоррозийных защитных покрытий и т.д. В компанию входят 15 заводов в 8 странах мира, собственные сбытовые компании в 30 странах мира.

ТАСС