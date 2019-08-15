IEK GROUP приглашает на "Форум электротехники и систем безопасности" ЭТМ – встречаемся в Самаре!

Хотите защитить ваш дом от всех невзгод и нежданных гостей? Помочь в этом могут специалисты, которые соберутся в Самаре 5 сентября 2019 года на «Форуме электротехники и систем безопасности» (организаторы — компания ЭТМ).

Ожидается, что на мероприятие приедут более 2500 профессионалов отрасли из Приволжского региона: представители электромонтажных организаций, проектных институтов, промышленных предприятий и, конечно, специалисты ведущих российских и зарубежных производителей электротехнического оборудования, в том числе IEK GROUP.

Главная тема нынешнего форума — безопасность: пожарная сигнализация, охранные системы, интеллектуальная система видеонаблюдения и т.д. Для этого оборудования будет организована специальная зона в выставочном зале, профессионалы в сфере безопасности смогут обменяться идеями и мнениями. Представители IEK GROUP намерены продуктивно пообщаться с коллегами, ведь оборудование ITK®, которое предлагает компания, — важная часть любой системы безопасности.

Посетители смогут ознакомиться и с другой продукцией нашей компании. На стенде IEK GROUP будут представлены электротехника и светотехника IEK®, продукция для IT-коммуникаций ITK® и оборудование промышленной автоматизации ONI®.

На Форуме ожидается насыщенная деловая программа. В частности, специалисты IEK GROUP проведут мастер-класс «Кабеленесущие системы IEK® — особенности монтажа», а также два семинара: «Автоматизированные системы управления освещением по протоколу DALI» и «ITK® GREEN — безопасная и высокоскоростная информационная сеть для передачи данных в офисных зданиях».

Приходите — будет интересно!

Ждем вас на «Форуме электротехники и систем безопасности» ЭТМ 5 сентября 2019 года в 10 часов. Место встречи: Самарская область, п. Смышляевка, Стройкерамика, Пожарный проезд, 1, Логистический центр ЭТМ.

Вход на «Форум электротехники и безопасности» бесплатный, необходима регистрация на сайте мероприятия.