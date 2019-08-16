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Инвестиции (проекты)

Интернет-магазин Wildberries откроет мегасклад в Татарстане

Интернет-магазин Wildberries откроет мегасклад в Татарстане

16 августа 2019, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОСЭР ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
Отрасль: Строительство 

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Соглашение о сотрудничестве подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Документ предусматривает всестороннее партнерство Татарстана и крупнейшего онлайн-ритейлера.  

В частности, на территории ТОСЭР Зеленодольска планируется строительство логистического центра  Wildberries площадью около 100 тыс. кв. м. Его открытие, которое должно состояться во второй половине 2020 года, позволит создать до 5 тыс. новых рабочих мест. Объем предполагаемых инвестиций компании Wildberries в экономику Татарстана - порядка 5 млрд рублей.  

"Вечерняя Казань"

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