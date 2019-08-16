Интернет-магазин Wildberries откроет мегасклад в Татарстане

Соглашение о сотрудничестве подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Документ предусматривает всестороннее партнерство Татарстана и крупнейшего онлайн-ритейлера.

В частности, на территории ТОСЭР Зеленодольска планируется строительство логистического центра Wildberries площадью около 100 тыс. кв. м. Его открытие, которое должно состояться во второй половине 2020 года, позволит создать до 5 тыс. новых рабочих мест. Объем предполагаемых инвестиций компании Wildberries в экономику Татарстана - порядка 5 млрд рублей.

"Вечерняя Казань"