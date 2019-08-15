Ивэнерго ведет технологическое присоединение торгового комплекса "Леруа Мерлен"

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» ведут работы по реконструкции подстанции и строительству линии электропередачи 6 кВ для технологического присоединения гипермаркета стройматериалов «Леруа Мерлен» на границе городов Иваново и Кохма Ивановской области.

В ходе реконструкции укомплектованы две ячейки 6 кВ распределительного устройства подстанции «Ивановская-11» шинным и линейным разъединителями, вакуумным выключателем 6 кВ, трансформаторами тока, приборами учета, устройствами релейной защиты и автоматики, а также ведется строительство двух воздушно-кабельных линий электропередачи общей протяженностью 5,4 км.

Реализация проекта по технологическому присоединению гипермаркета находится под личным контролем и.о. директора «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» Алексея Васильева. Он проинспектировал объект, оценил качество работ, ведущихся на строительной площадке.

«В настоящее время «воздушные» участки линии построены, подрядчик ведет прокладку кабеля. Смонтированы конечные опоры с реклоузерами. Реконструкция центра питания в стадии завершения. В ходе строительства используются самые современные материалы и технологии, что позволит обеспечить высокую надежность электроснабжения торгово-логистического центра», - отметил руководитель предприятия.

«Леруа Мерлен» – крупный инвестор Ивановской области. По данным компании, в реализацию проекта в Ивановской области будет вложено более 1 млрд рублей и создано 200 новых рабочих мест. Общая площадь торгового комплекса составит 16 тыс. квадратных метров. Ожидается, что с приходом инвестора в регионе появится больше рабочих мест в малом бизнесе и в смежных сферах.