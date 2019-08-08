Кирилл Юткин провел встречу с представителями бизнес-сообщества

Сегодня в Калининградской торгово-промышленной палате прошла встреча генерального директора «Россети Янтарь» Кирилла Юткина с представителями организаций и предприятий области.

Глава «Россети Янтарь» рассказал о достижениях компании в области реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» и стоящих перед энергетиками приоритетных задачах, а также ответил на актуальные вопросы, поступившие от участников встречи.

«Россети Янтарь» с момента начала реализации Программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области ввели в эксплуатацию 14 крупных объектов общей мощностью 233,36 МВА. За 3,5 года энергетики построили более 388 километров линий электропередачи, что соответствует расстоянию от Калининграда до Вильнюса. Результаты работы способствуют социально-экономическому развитию самого западного региона России, его инвестиционной привлекательности

Свести до минимума риски возникновения технологических нарушений, сократить перерывы в подаче электроэнергии практически до нуля позволяет цифровая трансформация электросетевого комплекса, которую специалисты «Россети Янтарь» начали одними из первых в стране.

«Мы продолжаем работу по внедрению цифровых технологий, опираясь на успешный опыт проекта «Цифровой РЭС», и интегрируем в действующую в «Россети Янтарь» единую автоматизированную систему оперативно-технологического управления «Олимп» аналитические функции. Новые технологии позволяют осуществлять онлайн-мониторинг состояния объектов инфраструктуры, использовать возможности самодиагностики и автоматического восстановления электроснабжения потребителей в случае технологических нарушений», - отметил Кирилл Юткин.

С этой целью энергетики по всему региону установили основные устройства построения «умной» сети: 246 реклоузеров и почти 109 тысяч интеллектуальных приборов учета. Уже сейчас количество и продолжительность технологических нарушений сведены к минимуму. В цифровом районе электрических сетей время восстановления электроснабжения снизилось с 5,5 часа до часа, а локализации участка повреждения – с полутора часов до нескольких секунд. Предполагается, что благодаря цифровизации к 2030 году удастся достичь стопроцентной наблюдаемости и управляемости электрических сетей, снизить операционные затраты на 30 процентов.