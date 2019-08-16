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Инвестиции (проекты)

Правительство Оренбургской области и "ФортеИнвест" заключили меморандум о сотрудничестве

Данный меморандум поможет расширить возможности при модернизации завода «Орскнефтеоргсинтез».

Орскому НПЗ среди лидеров нефтехимической отрасли России и крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие. Инвестиции в завод даст импульс экономике всего региона, отметил врио губернатора Денис Паслер.

Генеральный директор АО «ФортеИнвест» Саид Гуцериев рассказал, что планируется построить Комплекс замедленного коксования за 29 млрд рублей. Строительство начнется в этом году

"Время56.рф"

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