Правительство Оренбургской области и "ФортеИнвест" заключили меморандум о сотрудничестве

Данный меморандум поможет расширить возможности при модернизации завода «Орскнефтеоргсинтез».

Орскому НПЗ среди лидеров нефтехимической отрасли России и крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие. Инвестиции в завод даст импульс экономике всего региона, отметил врио губернатора Денис Паслер.

Генеральный директор АО «ФортеИнвест» Саид Гуцериев рассказал, что планируется построить Комплекс замедленного коксования за 29 млрд рублей. Строительство начнется в этом году

"Время56.рф"