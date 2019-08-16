Правительство Оренбургской области и "ФортеИнвест" заключили меморандум о сотрудничестве

РусКабель поздравил смоленский кабельный завод
16 августа 2019, 13:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ
Отрасль: Строительство
Данный меморандум поможет расширить возможности при модернизации завода «Орскнефтеоргсинтез».
Орскому НПЗ среди лидеров нефтехимической отрасли России и крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие. Инвестиции в завод даст импульс экономике всего региона, отметил врио губернатора Денис Паслер.
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