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Инвестиции (проекты)

СМИ сообщили о строительстве ЖК на 800 тыс. кв. м в Хорошево-Мневниках

СМИ сообщили о строительстве ЖК на 800 тыс. кв. м в Хорошево-Мневниках

16 августа 2019, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Группа ФСК построит жилой квартал на 800 тыс. кв. м на территории Краснопресненского завода железобетонных конструкций в Хорошево-Мневниках. Об этом сообщают «Ведомости».

На территории 19,4 га планируется построить микрорайон на 813,3 тыс. кв. м. Из них около 406 тыс. кв. м займет жилье, остальное — коммерческая недвижимость и инфраструктура. Здесь появится около 6 тыс. квартир и апартаментов. Комплекс будет расположен на первой линии Москвы-реки. Срок строительства может занять до десяти лет, пишут «Ведомости».

Инвестиции в строительство нового микрорайона в Хорошево-Мневниках оцениваются в 45 млрд руб. Только на жилую часть ФСК намерен потратить 34 млрд руб., а в случае высотного строительства расходы могут вырасти до 40 млрд руб., говорится в материале.

По словам экспертов, территория Краснопресненского завода железобетонных конструкций (входит в ДСК-1 и Группу ФСК) находится в районе с большим количеством строящихся или завершенных жилых комплексов. Однако микрорайон на территории комбината может стать крупнейшим проектом в этом месте.

РБК

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