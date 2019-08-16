СМИ сообщили о строительстве ЖК на 800 тыс. кв. м в Хорошево-Мневниках

Группа ФСК построит жилой квартал на 800 тыс. кв. м на территории Краснопресненского завода железобетонных конструкций в Хорошево-Мневниках. Об этом сообщают «Ведомости».

На территории 19,4 га планируется построить микрорайон на 813,3 тыс. кв. м. Из них около 406 тыс. кв. м займет жилье, остальное — коммерческая недвижимость и инфраструктура. Здесь появится около 6 тыс. квартир и апартаментов. Комплекс будет расположен на первой линии Москвы-реки. Срок строительства может занять до десяти лет, пишут «Ведомости».



Инвестиции в строительство нового микрорайона в Хорошево-Мневниках оцениваются в 45 млрд руб. Только на жилую часть ФСК намерен потратить 34 млрд руб., а в случае высотного строительства расходы могут вырасти до 40 млрд руб., говорится в материале.



По словам экспертов, территория Краснопресненского завода железобетонных конструкций (входит в ДСК-1 и Группу ФСК) находится в районе с большим количеством строящихся или завершенных жилых комплексов. Однако микрорайон на территории комбината может стать крупнейшим проектом в этом месте.

РБК