Советник президента России Сергей Глазьев сменит Татьяну Валовую на посту министра ЕЭК

Советник президента РФ Сергей Глазьев сменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Его кандидатура одобрена главами правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и теперь представлена на утверждение глав государств Евразийского союза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Проект решения Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по кандидатуре Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК был одобрен главами правительств на недавнем заседании межправсовета, которое прошло 9 августа в Чолпон-Ате. Теперь его кандидатура будет представлена членам ВЕЭС на заседании, которое планируется провести 1 октября в Ереване", - отметили в пресс-службе.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге 30 мая сообщал, что гражданка России Татьяна Валовая, занимающая пост министра по интеграции и макроэкономке ЕЭК, возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сменив на этом посту датчанина Михаэля Меллера.

В коллегии комиссии представлены 10 членов - по два от каждой страны - участницы Евразийского экономического союза. Согласно процедуре назначения министров ЕЭК, если место министра ЕЭК становится вакантным, то или иное государство ЕАЭС представляет кандидатуру для рассмотрения на совете ЕЭК на уровне вице-премьеров стран Союза. В случае одобрения проекта решения ВЕЭС вице-премьерами он рассматривается на уровне Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств. В случае положительного решения на этом уровне вопрос выносится на рассмотрение членами Высшего Евразийского экономического совета.

ТАСС