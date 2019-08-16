Специалисты Россети Сибирь опережающими темпами восстанавливают поврежденную взрывами ЛЭП в Ачинском районе

Бригады энергетиков компании Россети Сибирь опережающими темпами восстанавливают электросетевую инфраструктуру в Ачинском районе Красноярского края. Сегодня руководство Красноярского филиала ссобщило о текущей ситуации министру промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгению Афанасьеву, который побывал на месте производства работ.

Напомним, в результате взрывов около деревни Каменка Ачинского района были серьезно повреждены две основные линии выдачи мощности с ТЭЦ АГК Русал, которые также являются резервными для электропитания потребителей Ачинска. После очистки военными территории в месте нахождения воздушных линий электропередачи напряжением 110 киловольт «Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК» от снарядов и их остатков энергетики смогли приступить к работам.

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края отметил оперативность и слаженность действий энергетиков, которые сразу приступили к восстановительным работам, как только это стало возможным.

«Это еще раз подтверждает, что те тренировки, которые проходят ежегодно, дают свой эффект, что позволяет нам гарантировать надежность электроснабжения и оперативное устранение последствий нештатных ситуаций», - сказал Евгений Афанасьев.

Всего в устранении последствий взрыва принимают участие пять бригад энергетиков, а это 39 человек. Задействовано 14 единиц техники. Энергетикам предстоит до 29 августа восстановить пять километров линии электропередачи.

«Мы проводим работы с понедельника. На данный момент все опоры уже восстановлены, ведется монтаж нового провода. Подошли на помощь бригады Кузбасского филиала Россети Сибирь. Персонал приложит все усилия для того, чтобы завершить работы даже раньше намеченного срока», - рассказал директор производственного отделения Западные электрические сети Красноярского филиала компании «Россети Сибирь» Владимир Ефименко.

По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, а также сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.