Установлена новая изоляция на ЛЭП, питающей южные районы Санкт-Петербурга

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило работы по обновлению изоляции на линии электропередачи 330 кВ «Гатчинская – Южная». Установлено более 600 новых изоляторов из закаленного стекла. Это позволит повысить надежность схемы выдачи мощности Ленинградской АЭС, а также энергоснабжения Колпинского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга, Гатчинского и Тосненского районов Ленинградской области с общей численностью населения более 780 тыс человек.

Изоляторы из закаленного стекла имеют повышенную термическую и химическую прочность, обладают устойчивостью к внешним воздействиям. Дефекты таких изоляторов можно обнаружить без применения специальной диагностики, что позволяет своевременно осуществить их замену и избежать аварийных ситуаций.



Всего до конца 2019 года в рамках ремонтной кампании в зоне обслуживания филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада будут установлены более 12 тыс. новых изоляторов.



Линия электропередачи 330 кВ «Гатчинская – Южная» имеет протяженность 53,8 км. Энергообъект участвует в схеме выдачи мощности Ленинградской атомной станции.