В Благовещенском районе появится индустриальный парк

РусКабель поздравил смоленский кабельный завод
16 августа 2019, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОСЭР БЛАГОВЕЩЕНСК
Отрасль: Строительство
Проект индустриального парка в Благовещенском районе уже включили в перечень приоритетных инвестпроектов республики.
Перспективы развития территории опережающего социально-экономического развития обсудили накануне в Благовещенске. Совещание проходило в формате «Инвестчаса». В ходе заседания предложено включить в резиденты ТОСЭР проект по строительству цеха розлива и производства косметических и текстильно-вспомогательных веществ. Общий объём инвестиций составит более одного миллиарда рублей. Также в Благовещенском районе может появиться грибная ферма мощностью до 10 тысяч тонн шампиньонов в год.