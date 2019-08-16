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Инвестиции (проекты)

В Благовещенском районе появится индустриальный парк

В Благовещенском районе появится индустриальный парк

16 августа 2019, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОСЭР БЛАГОВЕЩЕНСК
Отрасль: Строительство 

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Проект индустриального парка в Благовещенском районе уже включили в перечень приоритетных инвестпроектов республики.

Перспективы развития территории опережающего социально-экономического развития обсудили накануне в Благовещенске. Совещание проходило в формате «Инвестчаса». В ходе заседания предложено включить в резиденты ТОСЭР проект по строительству цеха розлива и производства косметических и текстильно-вспомогательных веществ. Общий объём инвестиций составит более одного миллиарда рублей. Также в Благовещенском районе может появиться грибная ферма мощностью до 10 тысяч тонн шампиньонов в год.

gtrk.tv

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