В Благовещенском районе появится индустриальный парк

Проект индустриального парка в Благовещенском районе уже включили в перечень приоритетных инвестпроектов республики.

Перспективы развития территории опережающего социально-экономического развития обсудили накануне в Благовещенске. Совещание проходило в формате «Инвестчаса». В ходе заседания предложено включить в резиденты ТОСЭР проект по строительству цеха розлива и производства косметических и текстильно-вспомогательных веществ. Общий объём инвестиций составит более одного миллиарда рублей. Также в Благовещенском районе может появиться грибная ферма мощностью до 10 тысяч тонн шампиньонов в год.

gtrk.tv