В строительство туркомплекса "Пхия - Кислые источники" в КЧР вложат 6,3 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство всесезонного туристического комплекса "Пхия - Кислые источники" составит около 6,3 млрд рублей. Проект предполагает создание более 350 рабочих мест, сообщил в пятницу ТАСС замминистра экономического развития КЧР Мурат Унежев.

"В настоящее время в Карачаево-Черкесии реализуется инвестиционный проект "Строительство объектов курортно-туристской инфраструктуры на территории всесезонного туристской - реакционного кластера "Пхия - Кислые источники", Карачаево-Черкесская Республика". Общий объем финансирования проекта составит 6,291 млрд рублей, в рамках проекта планируется создать 366 рабочих мест", - рассказал Унежев.

Строительство туркомплекса ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы". За счет частных инвестиций на его территории предусмотрено создание санаторно-курортного комплекса на 1300 номеров со спа-центром и индивидуальными таунхаусами, а также реабилитационного центра на 200 мест.

На средства федерального и республиканского бюджетов будет проводиться строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе дороги Дукка - Пхия (от курорта "Архыз" до Кислых источников) протяженностью 40 км.

ТАСС