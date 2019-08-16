Завод "Северстали" появится в Сургутском районе к 2021 году

Как пишет ugra-news, инвестор уже провел инженерные изыскания и базовый инжиниринг, на сегодняшний день приступил к разработке проектно-сметной документации. Стоимость инвестиционного проекта составляет 13 млрд рублей. Он находится в приоритете и под особым контролем не только муниципальных властей, но и правительства региона. Потому вопросы подключения строящегося промышленного объекта к сетям газораспределения и энергоснабжения будут решаться в минимальные сроки. Об этом шел разговор во время совещания, которое было посвящено вопросам инфраструктурного обеспечения проекта. Его провел заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

«Завод приступит к выпуску продукции уже в конце 2021 года. Помимо 13 миллиардов рублей инвестиций в экономику региона, новое производство создаст на территории Сургутского района 500 рабочих мест, что даст дополнительные поступления в бюджет муниципального образования. Сопровождением инвестиционного проекта занимается Фонд развития Югры. Одной из мер поддержки со стороны властей, уже оказанных инвестору, стало предоставление земельных участков без проведения торгов», – говорится в сообщении.

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