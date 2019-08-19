Более 10 тысяч метров линий наружного освещения обновили в Солнечногорске с начала года

С начала 2019 года в городском округе Солнечногорск заменили свыше 10 тысяч метров электрических самонесущих изолированных проводов, 1558 светильников, 2510 ламп и 38 опор наружного освещения.

В предварительных планах строительства новых линий в 2020 году стоят улица Школьная, Горького, пер. Ленина до пересечения с ул. Стеклозаводской, также улицы Островского, Тельнова, Почтовая, Лесная, Молодежная, Истринская, мкр. Рекинцо, Санаторий МО, деревни Скородумки, Загорье, Зарорье-1, Карпово, Рыгино, Хметьево и Осипово.

– Мы делаем акцент на современные энергосберегающие технологии, а также оперативно реагируем на все обращения граждан. Так, по просьбе жителей обустроили новую линию наружного освещения вдоль автодороги «поселок Санатории Мцыри – Фирсановка – Подолино» протяженностью 2000 метров по региональной программе софинансирования «Светлый город», — прокомментировал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Рушан Мирсадеров.

Пожелания на замену ламп жители Солнечногорска могут оставлять на портале «Добродел». Всего в Подмосковье в 2019 году по планам установят 17 610 светильников, заменят более 9 тысяч опор, построят 530 километров линий наружного освещения. Все работы по освещению завершат до 1 октября.

Администрация городского округа Солнечногорск