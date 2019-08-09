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Цифровая революция

Компания "Россети Северо-Запад" ускорила чекинг спецодежды в 64 раза

Компания «Россети Северо-Запад» разработала на базе 1С информационный комплекс «Спецодежда». Теперь потребность в экипировке можно рассчитать в 64 раза быстрее: проверка, занимавшая два дня, теперь проводится за полчаса.

В компании «Россети Северо-Запад» спецодеждой обеспечен весь производственный персонал – 13600 человек. Только по видам угроз снаряжение делится на термическое, химическое, биологическое, физическое и электрическое.

В программе «Спецодежда» «оцифрован» каждый сотрудник – указано, какая экипировка ему нужна. Это позволяет планировать закупки.

До внедрения программы «Спецодежда» информация хранилась в картотеке. Для определения потребности бумажную базу данных специалисты перебирали вручную, сейчас для этого достаточно нажатия несколько клавиш. Например, на проверку оснащенности 100 работников района электрических сетей уходило около двух дней, сейчас эта процедура в 64 раза быстрее – менее получаса.

Проект создали программисты, специалисты отделов охраны труда и материально-технического снабжения филиала «Комиэнерго» без привлечения дополнительного финансирования. Сторонние организации оценивают разработку аналогичного продукта в 1 млн рублей.

Компания: Россети Северо-Запад

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