Недвижимость строившегося в ОЭЗ "Липецк" завода режущей проволоки может быть продана с дисконтом в 99%

Имущественный комплекс обанкротившегося липецкого ООО «Каттинг эдж технолоджис», планировавшего построить в ОЭЗ «Липецк» завод по выпуску режущей проволоки, выставлен на торги посредством публичного предложения с начальной ценой 601,1 млн руб. Единым лотом продается имущество, находящееся в залоге у ООО «Неразрушающий контроль»: административно-бытовой корпус и имущественный комплекс со складом сырья площадью 49,3 тыс. кв. м, готовый на 67%. В лот также входит инфраструктура. Цена комплекса в ходе торгов может быть снижена до 1% от первоначальной, то есть до 6,01 млн руб. Прием заявок начнется 2 сентября.

Отметим, что на прошлой неделе по такой же схеме залоговый кредитор ООО «Неразрушающий контроль» в ходе торгов посредством публичного предложения оставил за собой другую часть имущества компании: соединительные кабели, алмазная синтетическая полукристаллическая волока, водная эмульсия и фиксаторы катушки в комплекте с направляющим роликом достались обществу за 445,5 тыс. руб. (изначально почти 10 млн руб.), а еще 181 наименование товарно-материальных ценностей, в том числе электрическое, охладительное и иное оборудование — за 92,9 млн руб. (изначально лот был оценен в 1,6 млрд руб.).

Подробнее о банкротстве предприятия — в публикации “Ъ-Черноземье” «Проект с проволочками».

Коммерсантъ