Продолжается укладка в грунт оптического кабеля в Оймяконском улусе

В 2017 году в тестовом режиме была запущена волоконно-оптическая линия связи по маршруту Якутск- Магадан. Компания НПО «Импульс» проложила 2100 км ВОЛС, из которых 1250 км – по территории республики, вдоль федеральной автодороги «Колыма». Строительство осуществлено за счет частных инвестиций, за это время к оптическим линиям связи подключено 25 населенных пунктов в пяти улусах республики.

С прошлого года компания «Импульс» приступила к укладке оптического кабеля в грунт. Как рассказали в Министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии, кабель уже уложен в грунт на маршрутах п. Нижний Бестях- с. Мегино-Алдан, п. Хандыга – с. Восточный, сейчас работы ведутся в сторону поселка Томтор, завершить работы планируется до конца 2020 года.

«В настоящее время бригада НПО «Импульс» находится в поселении Ючугей, – рассказал первый заместитель главы Оймяконского улуса Игорь Водовозов. – Первая часть плана пройдена. Надеемся, что вместе с открытием новой школы в с.Томтор, школьники и всё население получат еще один подарок – высокоскоростной интернет».

Игорь Петрович отметил особый подход НПО «Импульс» – предприятие находит среди местного населения молодых людей, которые после бесплатного обучения за счет компании в дальнейшем обслуживают эти линии на местах, будут расширять сеть подключения интернета среди населения.

«Предприятие сегодня ведет активную работу по укладке в грунт кабеля, что должно предотвратить в дальнейшем обрывы связи, – прокомментировал первый заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Николай Гришаев. – Нужно отметить, что ВОЛС «Колымский экспресс» был запущен в опытную эксплуатацию. То есть некоторые участки кабеля лежали на поверхности земли, поэтому к ним имелся свободный доступ, чем, к сожалению, и пользовались недобросовестные граждане. Для резервирования каналов связи по данному маршруту также планируется построить дополнительную магистральную линию ВОЛС».

Силами компании «Импульс» на автомобильной дороге «Колыма» близ села Кюбеме Оймяконского улуса расширена зона Wi-Fi. В данном месте находится автозаправочный комплекс и кафе, в котором уже несколько лет, благодаря построенной волоконно-оптической линии связи и примененным современным технологиям, любой посетитель кафе может воспользоваться услугами связи компании «МегаФон», выйти в сеть интернет, подключившись к местной сети Wi-Fi.

В июне 2019 года группа компаний «Импульс» произвела монтаж в этом месте нового узла связи и установила 30 метровое антенно-мачтовое сооружение. Новое сооружение связи позволит значительно расширить зону действия сети Wi-Fi, но что самое важное, при размещении на нем оборудования связи сотовых операторов, участок федеральной автомобильной дороги, на десятки километров будет покрыт устойчивой мобильной связью.

Также новое сооружение, как отметили в пресс-службе министерства, дает возможность организовать дополнительный, необслуживаемый метеорологический пост и посредством использования видеокамер высокого разрешения получить возможность удаленного контроля состояния метеоусловий и оперативной обстановки на автомобильной дороге, сообщает пресс-служба Минсвязи и инноваций республики.

Якутия.Инфо