"Россети Ленэнерго" обеспечили дополнительную мощность цеху арматурных изделий в Ломоносовском районе Ленинградской области

«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») обеспечили 150 кВт дополнительной мощности для здания метизного цеха, а также склада арматурных изделий в Ломоносовском районе Ленинградской области. Источником питания стала ПС 110 кВ «Красное Село».

Перед проведением основных работ энергетики вывели из эксплуатации старую трансформаторную подстанцию (ТП) и демонтировали существующее оборудование, после чего построили новую ТП напряжением 6/0,4 кВ для обеспечения необходимой мощности, а также воздушную линию электропередачи 6 кВ от ближайшей опоры до новой ТП.

Подключаемые объекты расположены на территории д. Мурилово Ломоносовского района Ленинградской области. Компания-заявитель занимается производством и поставкой арматурных изделий для строительства – плоских каркасов для стен, балок и других элементов ж/б конструкций, гнутых изделий (скобы, хомуты и др.) и другой продукции.