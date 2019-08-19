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Производство

Системный оператор подвел итоги конкурентного отбора мощности на 2022-2024 годы

Системный оператор подвел итоги конкурентного отбора мощности на 2022-2024 годы

19 августа 2019, 14:00
Рубрика: Производство
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» утверждены и опубликованы на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности» (http://monitor.so-ups.ru) итоги конкурентных отборов мощности (КОМ) на 2022-2024 годы.

Итоги КОМ включают в себя перечень поставщиков мощности и электростанций, ценовые заявки по генерирующим объектам которых отобраны в КОМ на 2022-2024 годы, совокупные помесячные объемы отобранной генерирующей мощности, совокупные помесячные объемы ценозависимого снижения потребления мощности, учтенные при проведении КОМ на 2022-2024 годы, а также цены на мощность, учитываемые при определении обязательств по покупке мощности в каждой ценовой зоне в 2022-2024 годах.

Прием ценовых заявок КОМ на 2022-2024 годы осуществлялся в период с 6 по 12 августа 2019 года.

Участниками поданы заявки в отношении 358 электростанций по 1355 генерирующим единицам мощности (ГЕМ).

В отношении отдельных единиц генерирующего оборудования (ЕГО), введенных в эксплуатацию и допущенных к КОМ, заявки не поданы, либо в заявках участников указан отказ от заполнения параметров заявки, либо поданы нулевые значения располагаемой мощности по всем месяцам года, что означает отказ от продажи мощности в соответствующем году:

  • на 2022 год – в отношении 42 ЕГО суммарной установленной мощностью 3065 МВт, расположенных на 16 электростанциях, в т.ч. на 7 электростанциях в отношении всех ЕГО;
  • на 2023 год – в отношении 47 ЕГО суммарной установленной мощностью 3205 МВт, расположенных на 17 электростанциях, в т.ч. на 8 электростанциях в отношении всех ЕГО;
  • на 2024 год – в отношении 52 ЕГО суммарной установленной мощностью 4358 МВт, расположенных на 18 электростанциях, в т.ч. на 9 электростанциях в отношении всех ЕГО.

Отклонена заявка по 1 электростанции мощностью 48 МВт, не введенной в эксплуатацию, по которой не предоставлено финансовое обеспечение, а также заявки, содержащие объемы мощности ЕГО, не соответствующих требуемым техническим параметрам (на 2022 год - 2 ЕГО мощностью 79 МВт, на 2023, 2024 годы - 3 ЕГО мощностью 95 МВт). Объем мощности, не отобранной в КОМ на 2022-2024 годы, составил 172,5 МВт (9 ЕГО на 4 электростанциях).

Результаты отбора на 2022-2024 годы: 

Год КОМ

Цено-вая зона

Спрос, МВт

Заявки на ЦЗСП, МВт

Суммарный объем генерации на декабрь,  МВт

Отобрано, МВт

В т.ч. обязательна покупка на ОРЭМ, МВт

Цена КОМ, руб/МВт в месяц

в 1-й точке

во 2-й точке

в т.ч. ДПМ и новые АЭС/ ГЭС, ДПМ ВИЭ ГЭС/ТБО, КОМ НГО, КОММод

в т.ч. вынуж-денная генера-ция

2022

1 ЦЗ

147 205

164 870

5

158 720

158 499

26 882

3 764

167 750,92

2 ЦЗ

41 900

46 928

85

42 338

42 259

2 822

44

264 222,92

Итого

189 106

211 798

89

201 058

200 758

29 704

3 808

 

2023

1 ЦЗ

148 294

166 090

5

158 794

158 557

27 228

3 764

171 123,03

2 ЦЗ

42 062

47 110

85

42 348

42 269

3 227

44

266 698,79

Итого

190 357

213 199

89

201 142

200 826

30 454

3 808

 

2024

1 ЦЗ

149 559

167 506

5

159 033

158 796

25 516

3 764

182 047,59

2 ЦЗ

42 202

47 267

85

42 473

42 394

2 687

44

278 586,78

Итого

191 762

214 773

89

201 506

201 190

28 203

3 808

 

Индивидуальная информация об объемах мощности, включенных в Реестр итогов КОМ на 2022-2024 годы по каждой генерирующей компании, размещена на персональных страницах участников отбора на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности».

Компания: АО "СО ЕЭС"

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