Системный оператор подвел итоги конкурентного отбора мощности на 2022-2024 годы

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» утверждены и опубликованы на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности» (http://monitor.so-ups.ru) итоги конкурентных отборов мощности (КОМ) на 2022-2024 годы.

Итоги КОМ включают в себя перечень поставщиков мощности и электростанций, ценовые заявки по генерирующим объектам которых отобраны в КОМ на 2022-2024 годы, совокупные помесячные объемы отобранной генерирующей мощности, совокупные помесячные объемы ценозависимого снижения потребления мощности, учтенные при проведении КОМ на 2022-2024 годы, а также цены на мощность, учитываемые при определении обязательств по покупке мощности в каждой ценовой зоне в 2022-2024 годах.

Прием ценовых заявок КОМ на 2022-2024 годы осуществлялся в период с 6 по 12 августа 2019 года.

Участниками поданы заявки в отношении 358 электростанций по 1355 генерирующим единицам мощности (ГЕМ).

В отношении отдельных единиц генерирующего оборудования (ЕГО), введенных в эксплуатацию и допущенных к КОМ, заявки не поданы, либо в заявках участников указан отказ от заполнения параметров заявки, либо поданы нулевые значения располагаемой мощности по всем месяцам года, что означает отказ от продажи мощности в соответствующем году:

на 2022 год – в отношении 42 ЕГО суммарной установленной мощностью 3065 МВт, расположенных на 16 электростанциях, в т.ч. на 7 электростанциях в отношении всех ЕГО;

на 2023 год – в отношении 47 ЕГО суммарной установленной мощностью 3205 МВт, расположенных на 17 электростанциях, в т.ч. на 8 электростанциях в отношении всех ЕГО;

на 2024 год – в отношении 52 ЕГО суммарной установленной мощностью 4358 МВт, расположенных на 18 электростанциях, в т.ч. на 9 электростанциях в отношении всех ЕГО.

Отклонена заявка по 1 электростанции мощностью 48 МВт, не введенной в эксплуатацию, по которой не предоставлено финансовое обеспечение, а также заявки, содержащие объемы мощности ЕГО, не соответствующих требуемым техническим параметрам (на 2022 год - 2 ЕГО мощностью 79 МВт, на 2023, 2024 годы - 3 ЕГО мощностью 95 МВт). Объем мощности, не отобранной в КОМ на 2022-2024 годы, составил 172,5 МВт (9 ЕГО на 4 электростанциях).

Результаты отбора на 2022-2024 годы:

Год КОМ Цено-вая зона Спрос, МВт Заявки на ЦЗСП, МВт Суммарный объем генерации на декабрь, МВт Отобрано, МВт В т.ч. обязательна покупка на ОРЭМ, МВт Цена КОМ, руб/МВт в месяц в 1-й точке во 2-й точке в т.ч. ДПМ и новые АЭС/ ГЭС, ДПМ ВИЭ ГЭС/ТБО, КОМ НГО, КОММод в т.ч. вынуж-денная генера-ция 2022 1 ЦЗ 147 205 164 870 5 158 720 158 499 26 882 3 764 167 750,92 2 ЦЗ 41 900 46 928 85 42 338 42 259 2 822 44 264 222,92 Итого 189 106 211 798 89 201 058 200 758 29 704 3 808 2023 1 ЦЗ 148 294 166 090 5 158 794 158 557 27 228 3 764 171 123,03 2 ЦЗ 42 062 47 110 85 42 348 42 269 3 227 44 266 698,79 Итого 190 357 213 199 89 201 142 200 826 30 454 3 808 2024 1 ЦЗ 149 559 167 506 5 159 033 158 796 25 516 3 764 182 047,59 2 ЦЗ 42 202 47 267 85 42 473 42 394 2 687 44 278 586,78 Итого 191 762 214 773 89 201 506 201 190 28 203 3 808

Индивидуальная информация об объемах мощности, включенных в Реестр итогов КОМ на 2022-2024 годы по каждой генерирующей компании, размещена на персональных страницах участников отбора на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности».