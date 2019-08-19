Системный оператор подвел итоги конкурентного отбора мощности на 2022-2024 годы

Отборный улов новостей
19 августа 2019, 14:00
Рубрика: Производство
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» утверждены и опубликованы на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности» (http://monitor.so-ups.ru) итоги конкурентных отборов мощности (КОМ) на 2022-2024 годы.
Итоги КОМ включают в себя перечень поставщиков мощности и электростанций, ценовые заявки по генерирующим объектам которых отобраны в КОМ на 2022-2024 годы, совокупные помесячные объемы отобранной генерирующей мощности, совокупные помесячные объемы ценозависимого снижения потребления мощности, учтенные при проведении КОМ на 2022-2024 годы, а также цены на мощность, учитываемые при определении обязательств по покупке мощности в каждой ценовой зоне в 2022-2024 годах.
Прием ценовых заявок КОМ на 2022-2024 годы осуществлялся в период с 6 по 12 августа 2019 года.
Участниками поданы заявки в отношении 358 электростанций по 1355 генерирующим единицам мощности (ГЕМ).
В отношении отдельных единиц генерирующего оборудования (ЕГО), введенных в эксплуатацию и допущенных к КОМ, заявки не поданы, либо в заявках участников указан отказ от заполнения параметров заявки, либо поданы нулевые значения располагаемой мощности по всем месяцам года, что означает отказ от продажи мощности в соответствующем году:
Отклонена заявка по 1 электростанции мощностью 48 МВт, не введенной в эксплуатацию, по которой не предоставлено финансовое обеспечение, а также заявки, содержащие объемы мощности ЕГО, не соответствующих требуемым техническим параметрам (на 2022 год - 2 ЕГО мощностью 79 МВт, на 2023, 2024 годы - 3 ЕГО мощностью 95 МВт). Объем мощности, не отобранной в КОМ на 2022-2024 годы, составил 172,5 МВт (9 ЕГО на 4 электростанциях).
Результаты отбора на 2022-2024 годы:
|
Год КОМ
|
Цено-вая зона
|
Спрос, МВт
|
Заявки на ЦЗСП, МВт
|
Суммарный объем генерации на декабрь, МВт
|
Отобрано, МВт
|
В т.ч. обязательна покупка на ОРЭМ, МВт
|
Цена КОМ, руб/МВт в месяц
|
в 1-й точке
|
во 2-й точке
|
в т.ч. ДПМ и новые АЭС/ ГЭС, ДПМ ВИЭ ГЭС/ТБО, КОМ НГО, КОММод
|
в т.ч. вынуж-денная генера-ция
|
2022
|
1 ЦЗ
|
147 205
|
164 870
|
5
|
158 720
|
158 499
|
26 882
|
3 764
|
167 750,92
|
2 ЦЗ
|
41 900
|
46 928
|
85
|
42 338
|
42 259
|
2 822
|
44
|
264 222,92
|
Итого
|
189 106
|
211 798
|
89
|
201 058
|
200 758
|
29 704
|
3 808
|
|
2023
|
1 ЦЗ
|
148 294
|
166 090
|
5
|
158 794
|
158 557
|
27 228
|
3 764
|
171 123,03
|
2 ЦЗ
|
42 062
|
47 110
|
85
|
42 348
|
42 269
|
3 227
|
44
|
266 698,79
|
Итого
|
190 357
|
213 199
|
89
|
201 142
|
200 826
|
30 454
|
3 808
|
|
2024
|
1 ЦЗ
|
149 559
|
167 506
|
5
|
159 033
|
158 796
|
25 516
|
3 764
|
182 047,59
|
2 ЦЗ
|
42 202
|
47 267
|
85
|
42 473
|
42 394
|
2 687
|
44
|
278 586,78
|
Итого
|
191 762
|
214 773
|
89
|
201 506
|
201 190
|
28 203
|
3 808
|
Индивидуальная информация об объемах мощности, включенных в Реестр итогов КОМ на 2022-2024 годы по каждой генерирующей компании, размещена на персональных страницах участников отбора на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности».