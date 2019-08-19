В Китае готова к пуску первая солнечная электростанция, использующая силу зеркал

Солнечная электростанция, генерирующая концентрированную солнечную энергию (КСЭ), почти готова к пуску в городе Юмень, отмечает сайт компании xinchen-csp. Три из десяти солнечных модулей энергетического комплекса суммарной мощностью 50 МВт заработают в полную силу 30 сентября 2019 года.

Новая солнечная электростанция Yumen Xinneng использует силу зеркал для генерации еще большего количества электроэнергии. Пока что это единственный проект в Китае, использующий инновационную технологию КСЭ, где задействованы башни и опускание солнечных лучей при помощи зеркал. На пробный проект обращено внимание всей страны: по результатам запуска первых трех модулей можно будет сделать выводы о целесообразности такого вида сбора энергии.

Модули 1-3 подключат национальной энергосети 30 сентября 2019 года. В строительство СЭС нового типа вложено 1,79 млрд юаней. Сама станция состоит из 15 зеркальных полевых модулей, каждый из которых включает в себя панель мощностью 17 МВт и одну башню. Суммарная мощность объекта составляет 50 МВт, при этом в проекте предусмотрен один накопитель для жидкой соли и паровая турбина.

Китайская СЭС, генерирующая концентрированную солнечную энергию, стала первой в мире электростанцией такого типа. В пробном проекте задействована инновационная технология башни КСЭ, направляющей луч солнца вниз при помощи системы зеркал.

Солнечная электростанция Yumen Xinneng: цифры и факты

Разработчик солнечной электростанции Yumen Xinneng отмечает, что весь процесс от проектирования до пуска в эксплуатацию занял не так уж много времени. Технико-экономическое обоснование СЭС было проведено в декабре 2016 года, а в сентябре 2019 года станция КСЭ будет официально открыта. Основными фазами амбициозного проекта чистой энергетики можно считать следующие:

Модуль № 1 полностью смонтирован и введен в эксплуатацию;

Модуль № 2 начали собирать, попутно поднимая еще одну отражательную башню и устанавливая большинство гелиостатов;

Модули № 3-10 проходят основные этапы сборки, завершается установка металлоконструкций и гелиостатов;

Установлено и введено в эксплуатацию основное оборудование: паровая турбина и генератор.

Разработчик гордится тем, что календарный план выполнен точно в срок, несмотря на масштабность и техническую сложность проекта. Осталось лишь подключить смонтированные модули 1-3 к энергосети, официальный запуск состоится в конце сентября.

Основные этапы, успешно завершенные китайским разработчиком:

июль 2019 года. Модуль № 1 испытан и расплавленная соль нагрета до 570 ° С. Гелиостаты модуля № 2 почти собраны, а модули № 3-10 в стадии строительства

март 2019 года. Установлена паровая турбина и парогенератор

5 августа 2018 года установлен главный трансформатор

апрель 2018 года — начали строительство паровой турбины и модулей № 2-5

март 2018 года, полная установка модуля № 1 завершена

7 декабря 2017 года начато строительство солевого накопителя

сентябрь 2017 года пересмотрен план проектирования

8 июня 2017 года стал днем официального представления проекта общественности

16 декабря 2016 года проведено технико-экономическое обоснование проекта Yumen Xinneng.

Масштабный проект привлек внимание инвесторов еще на начальной стадии. Так, компания из Сучжоу Thvom Technology Co., Ltd приобрела 85% акций проекта в 2017 году и стала соинвестором с China Shanghai Electric уже в 2018 году.

Местные китайские производители Luyang, Shanghai Turbine Works, Dongfang Boiler поставляли на объект теплоизоляцию, паровую турбину и парогенератор. Зарубежные компании Ruhrpumpen, MICC, Schneider Electric, Flexim и Krohne снабдили электростанцию насосами для расплавленной соли, системами обогрева и счетчиками.

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