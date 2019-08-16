В Минпромторге обсудили промышленное развитие Красноярского края

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с Губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Стороны обсудили вопрос по заключению трехстороннего соглашения между ПАО «Норильский никель», Красноярским краем и Минпромторгом России.

В настоящее время в активной стадии реализации находится программа развития ПАО «ГМК «Норильский никель», направленная на глубокую модернизацию производства к 2023 году, выполнение которой позволит увеличить добычу руды с 25 до 40 млн тонн, нарастить обогатительные мощности с 25 до 46 млн тонн на основе современных технологий

- отметил глава Минпромторга России.

Стоит отметить тот факт, что особое место в реализуемой программе отведено улучшению экологической ситуации в регионе производства. В рамках инициатив по сокращению выбросов ПАО «ГМК «Норильский никель» успешно завершило работы первого этапа экологической программы, в рамках которой удалось достигнуть снижение выбросов диоксида серы на 11% в Заполярном филиале и примерно на 30% на Кольском полуострове.

В сентябре 2018 года Компания приступила к реализации второго этапа экологической программы, приступив к модернизации серного производства на Медном заводе. Другими ключевыми элементами второго этапа станет строительство мощностей по улавливанию диоксида серы и нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе.

Говоря о трехстороннем соглашении между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Красноярским краем и ПАО «ГМК «Норильский никель» Александр Усс подчеркнул:

Мы предлагаем осуществлять сотрудничество по таким направлениям как: поддержка реализации инвестиционных проектов природоохранного назначения, расширение использования отечественного оборудования и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов оборудования, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере промышленности и инвестиционной деятельности

Стоит отметить, что подписание вышеупомянутого Соглашения Правительство Красноярского края предлагает осуществить в рамках рабочего посещения предприятия (29-30 августа 2019 г.) с проведением совещания на площадке г. Норильска.