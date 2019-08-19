Вахтовый посёлок и другие объекты инфраструктуры начнут строить на Баимке в этом году

Совет директоров группы компаний KAZ Minerals одобрил капитальные затраты в размере 80 млн долларов, которые направят на разработку Баимской площади во второй половине 2019 года, общие годовые расходы на разработку месторождения составят 150 млн долларов. Это позволит приступить к возведению вахтового поселка и начать строительство других объектов инфраструктуры, сообщает ИА "Чукотка" со ссылкой на пресс-службу компании.

Группа KAZ Minerals опубликовала итоги производственной деятельности и финансовые результаты за первое полугодие 2019 года. В январе компания завершила приобретение медного проекта Баимская. Расположенное в пределах Баимской лицензионной площади месторождение Песчанка – одно из крупнейших неосвоенных активов мира с ресурсами по кодексу JORC 9,5 млн тонн меди при среднем содержании 0,43% и 16,5 млн унций золота при среднем содержании 0,23 г/т.

«Совет директоров одобрил $80 млн капитальных затрат на разработку Баимской площади, которые будут понесены во второй половине 2019 года. Это позволит приступить к первичным работам по возведению вахтового поселка, топливного хранилища, аэродрома и энергетической инфраструктуры, а также ускорить поставку необходимого строительного оборудования. В совокупности с $70 млн, направленными на ТЭО в этом году, общие капитальные затраты в 2019 году, как ожидается, составят около $150 млн», - говорится в сообщении компании.

В KAZ Minerals отметили, что инфраструктура в округе продолжает развиваться в соответствии с ожиданиями руководства компании. Российское правительство финансирует строительство линии электропередач 110 кВ от Билибино до Баимки, которая, по ожиданиям, будет подключена к площадке к концу 2019 года. В настоящее время установлено 90% опорных стоек.

Атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" заправлен топливом, успешно испытан оператором "Росатом" и должен отправиться из Мурманска в порт Певек 23 августа. Станция должна начать выработку электроэнергии в декабре и обеспечит ею площадку для строительных работ. Для обеспечения дополнительной мощности, необходимой для производства меди с 2026 года, планируется построить линию электропередачи 220 кВ для подключения объекта к существующим гидроэлектростанциям в Магаданской области.

В рамках существующего проекта автодороги "Омолон – Анадырь" построят новую постоянную дорогу от Баимки до порта Певек, протяжённостью около 800 км. Уже завершен первый 100-километровый участок дороги между селом Илирней и рекой Яракваам. Следующим станет 250-километровый участок, соединяющий Баимскую площадку с селом Илирней. Его строительство планируют начать к концу 2019 года.

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