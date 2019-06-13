10 типов продавцов и почему только один из них способен продавать в 4 раза больше коллег

Такой мастер-класс проведет ведущий российский эксперт в области сложных продаж Влад Завадский на ежегодной практической конференции «Продажи-2019», которая пройдет в Москве 11-13 сентября.

В программе мастер-класса:

Результаты исследований Лаборатории Завадского 2019 года по эффективности разных типов продавцов

10 типов продавцов и их эффективность на разных рынках и в разных системах продаж

Определение типов предложения и систем организации продаж участников и соотнесение с тем, какого типа продавец будет успешен в их компании

Перечень компетенций и их поведенческие индикаторы для разных типов продавцов

Неожиданные для кандидата способы определения нужных компетенций, через моделирование реальных ситуаций (конкретные задания на каждую компетенцию)

Система привлечений и отбора высоко потенциальных кандидатов при слабо конкурентных условиях по зарплате

Новые каналы привлечения кандидатов в продажи, которые заменят hh в 2020 году

Влад Завадский

Ведущий российский эксперт в области сложных продаж.

Более 17 лет занимается исследованием поведения лучших продавцов на B2B рынках России. На базе этих исследований Владиславом разработана концепция «Экологичные продажи», которая внедряется ведущими российскими компаниями, как эталонная для продаж B2B.

В настоящее время основными приоритетами Влада является распространение идей субъектных продаж в мире, которая реализуется через уникальный онлайн тренажер преобразующий продавцов в экспертов.

Среди постоянных клиентов Влада, внедривших Экологичный подход, В2В подразделения компаний лидеров рынка РФ: Лаборатория Касперского, МТС, TELE2, СОВКОМБАНК, ВТБ, Первый БИТ, ЭКООКНА и мн. др.

Конференция «Продажи» проходит ежегодно и собирает владельцев и генеральных директоров, коммерческих директоров и начальников отделов продаж компаний, работающих в В2В-секторе со всей России и стран СНГ. Три дня. Практическиедоклады от ведущих экспертов в области управления продажами, таких как Тимур Асланов, Анна Бочарова, Михаил Графский, Елена Жданова, Инга Орлова, Альберт Тютин, Андрей Кулинич, Владимир Козлов и др. Разбор свежих кейсов. Прикладные материалы и пошаговые методики.

И очень важная часть конференции: нетворкинг-сессия – специальное мероприятие, цель которого перезнакомить всех участников друг с другом по специальной технологии. Вы не только получите новые знания, но и новых партнеров, новые связи и новых друзей.

Место проведения: Финансовый университет при Правительстве РФ

Адрес: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 55 (метро Аэропорт)

Зайдите на сайт конференции и отправьте нам заявку на участие.

#prodazhi2019