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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

ЕЭК: "Общий энергорынок ЕАЭС начнут тестировать не позднее 2024 года, запустят – в 2025 году"

ЕЭК: Общий энергорынок ЕАЭС начнут тестировать не позднее 2024 года, запустят – в 2025 году

20 августа 2019, 16:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: ЕАЭС, ГИС-ПРОФИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Общий электроэнергетический рынок стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет запущен не позднее 1 января 2025 года, а не позднее начала 2024 года он может начать работу в тестовом режиме, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС будет запущен не позже 1 января 2025 года. Эта дата названа на выездном заседании консультативного комитета по электроэнергетике ЕЭК... В этом году комиссия планирует внести на утверждение главами государств ЕАЭС план принятия всех необходимых для работы рынка документов», – говорится в сообщении.

«Как считают члены комитета, не позднее 1 января 2024 года нужно запустить общий электроэнергетический рынок в имитационном режиме, что позволит протестировать правила его функционирования, а также настроить электронную систему торговли электроэнергией», – отмечается в ре.

В мае в рамках заседания высшего Евразийского экономического совета главы государств ЕАЭС подписали международный договор о формировании общего рынка электроэнергии союза. Документ определил правовые основы его создания, функционирования и развития; органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечивают работу энергорынка; его участников и инфраструктурные организации, а также способы торговли электроэнергией. Создание нормативной базы энергорынка ещё продолжается. Так, необходимо завершить разработку правил его работы – это четыре документа, которые будут регулировать торговлю электроэнергией, её транзит через страны союза, распределение пропускной способности межгосударственных линий электропередачи и информационный обмен на рынке. Договор о рынке электроэнергии предусматривает организацию электронной торговли, готовятся регламенты её ведения.

Компания: ГИС-Профи

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