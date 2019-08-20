Гибридная ВЭС-ГАЭС полностью обеспечила удовлетворение спроса на электроэнергию на испанском о. Иерро в течение 24 дней

В период с 13 июля по 7 августа 2019 г. системный оператор Испании REE обеспечил 100% покрытие спроса на электроэнергию на о. Иерро* только за счет использования ВИЭ, во многом благодаря работе энергокомплекса Gorona del Viento** (в составе ВЭС и ГАЭС), объединяющего в себе функции генерирующего объекта (ветропарк и гидроагрегаты ГАЭС) и накопителя энергоресурсов в промышленном масштабе (водохранилище ГАЭС).

ВЭС-ГАЭС Gorona del Viento, которая была выведена на полную мощность в июле 2015 г., является ключевым объектом генерации в составе островной энергосистемы и находится под управлением REE. Ее установленная мощность составляет около 22,8 МВт, из которых 11,5 МВт – установленная мощность ветропарка.

Проект гибридной электростанции, способной аккумулировать излишки вырабатываемой станцией электроэнергии в периоды значительной ветровой активности и за счет этого покрывать спрос на электроэнергию в моменты недостаточной ветровой активности, был разработан специально для использования в энергосистеме о. Иерро в рамках программы REE по интеграции ВИЭ в энергосистемы Канарских островов. Согласно данным REE, с 9 августа 2015 г. и по настоящее время энергоснабжение острова полностью обеспечивалось энергокомплексом Gorona del Viento в течение 5 171,6 ч. По итогам 2018 г. в общем балансе потребления в островной энергосистеме 56,5% приходилось на электроэнергию, выработанную ВИЭ-генерацией, что на 10% выше, чем в 2017 г.

Официальный сайт REE

* Иерро (El Hierro) – самый западный и самый маленький из семи основных остров Канарского архипелага, входит в состав провинции Санта-Крус-де-Тенерифе.

** http://www.goronadelviento.es/