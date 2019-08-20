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Контракты

Минэнерго России, Росстандарт, Губкинский университет и Международная ассоциация "Антиконтрафакт" подписали соглашение о взаимодействии

Минэнерго России, Росстандарт, Губкинский университет и Международная ассоциация Антиконтрафакт подписали соглашение о взаимодействии

20 августа 2019, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Состоялось подписание соглашения о взаимодействии между  Минэнерго России, Росстандартом, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  и Международной ассоциацией «Антиконтрафакт». От лица Минэнерго России документ подписал заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин.

Цель соглашения - координация усилий и создание условий по предупреждению и пресечению нарушений в области качества и соответствия установленным нормам реализуемого на внутреннем российском рынке топлива, включая авиационное и газомоторное.

Компания: Министерство энергетики РФ

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