ПАО "ФСК ЕЭС" обеспечит электроэнергией Международный музыкальный конкурс "Новая волна"

От сетей ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) будут запитаны все фестивальные площадки конкурса, в том числе вновь возведенная главная сцена New Wave Hall, рассчитанная на 3 тыс. посадочных мест. В целом компания обеспечит передачу 2 МВт мощности, что сравнимо с электроснабжением крупного жилого комплекса на 200 квартир.

Перед началом фестиваля энергетики провели инженерный осмотр и диагностику технического состояния задействованного в электроснабжении площадок конкурса оборудования Федеральной сетевой компании, в том числе главного питающего центра – подстанции «Ледовый дворец», построенной в рамках создания сетевой инфраструктуры для Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года.

На время проведения фестиваля будет введен режим «технологической тишины», который подразумевает запрет на все плановые работы и переключения за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий аварий.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» – один из самых масштабных в стране музыкальных фестивалей, пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. В 2019 году в нем примут участие представители России, Армении, Латвии, Молдавии, Украины, США, Испании, Италии и других стран.